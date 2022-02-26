古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 置業家居 2022/02/26 分享： 第五波疫情影響，全新盤銷售停頓，2月份暫只有沙田畢架‧金峰公布銷售安排首推出新單位應市，個別發展商變陣，先進行內部轉讓，資本策略旗下尚家生活的古洞南華第先後錄得2伙內部轉讓交易。 華第位於古洞南粉錦公路 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15% 今日 屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15% 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 2022/02/19 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 2022/02/19 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 2022/02/12 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 2022/02/12 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 銷售安排 一手市場 華第