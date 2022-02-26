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古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億

置業家居 2022/02/26

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第五波疫情影響，全新盤銷售停頓，2月份暫只有沙田畢架‧金峰公布銷售安排首推出新單位應市，個別發展商變陣，先進行內部轉讓，資本策略旗下尚家生活的古洞南華第先後錄得2伙內部轉讓交易。

華第位於古洞南粉錦公路

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欄名 : 新盤速遞

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