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曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景

置業家居 2022/02/26

分享：

英國曼徹斯特（Manchester）近年發展蓬勃，帶動樓價及租務需求持續上揚，是次介紹配套完善的摩天住宅Three60，除鄰近金融區Spinningfields，更兼享鐵路及優質校網等優勢，預料項目於

...

欄名 : 海外置業

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