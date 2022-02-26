曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 置業家居 2022/02/26 分享： 英國曼徹斯特（Manchester）近年發展蓬勃，帶動樓價及租務需求持續上揚，是次介紹配套完善的摩天住宅Three60，除鄰近金融區Spinningfields，更兼享鐵路及優質校網等優勢，預料項目於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 2022/02/19 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 2022/02/12 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 2022/02/05 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 2022/01/29 新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 2022/01/22 倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 曼徹斯特 英國 海外物業 中原地產 英鎊