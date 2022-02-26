【芳療師配方】抗疫三部曲 先強化後治療

第一步：強肺及呼吸道

建議配方一：建議在日間恆常開啟擴香機，以100呎空間為例，可加入約6滴精油。具淨化功能的精油如茶樹、檸檬、檸檬草、天竺葵等。當中，檸檬可振奮精神，令小朋友上網課時更投入，保持頭腦清

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