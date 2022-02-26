【芳療師配方】抗疫三部曲 先強化後治療 置業家居 2022/02/26 分享： 第一步：強肺及呼吸道 建議配方一：建議在日間恆常開啟擴香機，以100呎空間為例，可加入約6滴精油。具淨化功能的精油如茶樹、檸檬、檸檬草、天竺葵等。當中，檸檬可振奮精神，令小朋友上網課時更投入，保持頭腦清 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居熱話 相關文章 嬰幼兒童 精油抗疫三部曲 今日 嬰幼兒童 精油抗疫三部曲 新冠肺炎食療湯水 為確診者扶正袪邪 今日 新冠肺炎食療湯水 為確診者扶正袪邪 你可能感興趣 嬰幼兒童 精油抗疫三部曲 今日 01:00 嬰幼兒童 精油抗疫三部曲 新冠肺炎食療湯水 為確診者扶正袪邪 今日 01:00 新冠肺炎食療湯水 為確診者扶正袪邪 最新專欄文章 更多 嬰幼兒童 精油抗疫三部曲 今日 嬰幼兒童 精油抗疫三部曲 新冠肺炎食療湯水 為確診者扶正袪邪 今日 新冠肺炎食療湯水 為確診者扶正袪邪 中醫推介「自癒茶飲」全民自救 2022/02/19 中醫推介「自癒茶飲」全民自救 3月寒流 保暖法寶出動 2016/03/12 3月寒流 保暖法寶出動 鉛禍停不了 優質濾水器隔走重金屬 2015/09/26 鉛禍停不了 優質濾水器隔走重金屬 疫情 新冠肺炎疫情 自然療法 兒童健康 中醫 食療湯水