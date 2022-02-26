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新冠肺炎食療湯水 為確診者扶正袪邪

置業家居 2022/02/26

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【編輯推介】中醫認為新冠肺炎是四時不正氣及濕熱毒邪所引發，故患者出現發熱、困倦及舌苔厚膩等濕熱毒症狀。因此，治療方向以清熱透表、芳香化濕及排毒利尿為主。以下介紹的嶺南草藥預防及治療新冠肺炎湯水（包括「

...

欄名 : 家居熱話

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