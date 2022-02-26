嬰幼兒童 精油抗疫三部曲

第五波疫情持續惡化，至今已有3名嬰幼兒童（年齡分別為4歲、3歲及11個月大）染疫後不治，令人惋惜。傳染力極強的變種病毒Omicron，對孩子的威脅很大，有見及此，港媽們在群組分享各式「自救寶寶」錦囊，

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