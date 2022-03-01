網上看電商決賽收集最新「宅經濟」情報　成為下一位電商達人

本港疫情嚴峻，大家都應該留在家中，盡量減少外出，很多商店也提早關門，平日熙來攘往的旺區顯得格外冷清。縱使如此，這反而推動了電子商務的發展，振興了「宅經濟」。由於大家在日常生活各方面均逐漸依賴網絡，如外賣服務、網上購物，甚至娛樂消費，因此很多傳統產業及創業人士都紛紛轉戰數碼化的新商業模式。不過，萬事起頭難，而且網絡世界競爭激烈，想從中分一杯羹就要把握最新的電商情報。「Alibaba.com跨境電商達人賽」決賽將於3月9日舉行，屆時將雲集多名優質的中小企業參與者，大家可以在網上觀看比賽及從中「取經」，吸收最新電商資訊，你也有機會成為下一位電商達人。

疫情「速」進宅經濟發展 電商品出口增長達九成



全球受疫情影響，人們的生活模式愈趨數碼化，加速「宅經濟」的發展。早前由中國商務部國際貿易經濟合作研究院電子商務研發所發布的《中國暨全球跨境電商發展報告（2021）》指出，跨境電商交易規模持續並保持快速增長趨勢，單是2020年跨境電商品出口總額達1.12萬億元人民幣，按年增長40.1%。而2020年上半年，「宅經濟」相關商品出口按年增長近九成，當中以家用電器、個人護理、室內運動娛樂等商品的表現較為突出。而2020年下半年，涉及到日常隔離需求、網上娛樂、寵物用品等，使「宅經濟」商品的消費需求一再上升。

3.9 Alibaba.com電商決賽 激發香港電商創業熱潮



阿里巴巴國際站（Alibaba.com）是阿里巴巴集團最先創立的業務，為來自中國和全球的供應商提供與海外批發買家之間的詢盤、綫上交易、數字化營銷、數字化供應鏈履約等服務。平台上雲集海外多家貿易代理商、批發商、零售商、製造商和開展進出口業務的中小企業。截至 2021年3月31日止，這12個月期間，來自於約190個國家的超過3,400萬買家在阿里巴巴國際站尋求商機或完成交易，是全球領先的B2B貿易平台。



而Alibaba.com跨境電商達人賽（前稱「香港傑出網商大賽」）是Alibaba.com 全年的重要盛事之一，是一項旨在幫助香港中小企業應對互聯網快速發展的項目。今年已進入第六屆，由Alibaba.com主辦、香港生產力促進局（HKPC）和香港十大網商創傑會（HKTTECC）協辦。通過比賽，商家不但可以獲取電子商務的最新資訊和洞察力，同時為業務增長制定具體的電子商務行動計劃，藉此激發香港企業家對電子商務的興趣。比賽已於2022年1月開始，並將於2022年3月9日舉行決賽，屆時將有多名優質的中小企業參與者在網上與大家分享成功經驗及秘訣，無論你是有意加入跨境電商領域的傳統企業或是行業新手，都切勿錯過這場賽事。



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（特約）