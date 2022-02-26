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「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢

置業家居 2022/02/26

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剛於周三（23日）公的財政預算案中，「茂波Plan」成為樓市焦點，除9成按保放寬至$1,000萬物業外，8成按保亦放寬至$1,200萬物業，冀於近日樓市受到疫情嚴重打擊下穩住樓市。

有業主及上車客即時因

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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