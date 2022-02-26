「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 置業家居 2022/02/26 分享： 剛於周三（23日）公的財政預算案中，「茂波Plan」成為樓市焦點，除9成按保放寬至$1,000萬物業外，8成按保亦放寬至$1,200萬物業，冀於近日樓市受到疫情嚴重打擊下穩住樓市。 有業主及上車客即時因 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 2022/02/19 疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視 2022/02/12 疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視 疫情升溫 農曆年一、二手交投疏落 2022/02/05 疫情升溫 農曆年一、二手交投疏落 入伙潮兼遇上疫情 轉賣為租趨增 2022/01/29 入伙潮兼遇上疫情 轉賣為租趨增 疫情嚴峻及美聯儲擬加息 二手料擴議幅 2022/01/22 疫情嚴峻及美聯儲擬加息 二手料擴議幅 陳茂波 按揭保險 按揭貸款 物業按揭 財政預算案 太古城 南豐新邨 二手市場 放盤