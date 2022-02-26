北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 置業家居 2022/02/26 分享： 優點 ‧重推居屋以來的罕有港島供應 ‧對面為逾億豪宅海璇 ‧4室至7室中高層有斜海景 ‧5分鐘步程到達港鐵北角站 ‧近北角匯及北角街市，生活配套足 缺點 ‧伙數少，料管理費較高 ‧僅14個車位及3個電單車車位 ‧十足市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 今日 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 今日 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 今日 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 今日 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 你可能感興趣 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 01:00 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 今日 01:00 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 今日 01:00 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 最新專欄文章 更多 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 東涌擴展區裕雅苑 年底揀樓即買即住 今日 東涌擴展區裕雅苑 年底揀樓即買即住 沙田愉德苑 區內生活配套齊備 今日 沙田愉德苑 區內生活配套齊備 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 今日 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 今日 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 豪宅 驥華苑