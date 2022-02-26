啟德啟欣苑 新社區具升值潛力

優點

‧自設零售大樓，附近亦有購物商場、體育園，將有地下購物街

‧近港鐵宋皇臺站，料步程約5至10分鐘

‧鄰近土地為私樓、公屋、房協樓等，將變成小社區

‧校網佳，小學享34名校網

‧啟朗苑二手成交反映升值潛力

缺

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