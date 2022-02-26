馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 置業家居 2022/02/26 分享： 優點 ‧少於5分鐘步程可達港鐵土瓜灣站 ‧馬頭圍道、漆咸道北路面交通方便 ‧呎價較啟欣苑稍平，但同享小學34名校網 ‧鄰近配套成熟土瓜灣區，民生店舖足 ‧單幢設計，但自設兒童遊樂設施、健身區等 缺點 ‧2024年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 今日 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 今日 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 今日 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 今日 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 你可能感興趣 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 01:00 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 今日 01:00 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 今日 01:00 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 最新專欄文章 更多 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 東涌擴展區裕雅苑 年底揀樓即買即住 今日 東涌擴展區裕雅苑 年底揀樓即買即住 沙田愉德苑 區內生活配套齊備 今日 沙田愉德苑 區內生活配套齊備 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 今日 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 今日 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 冠山苑