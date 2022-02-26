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馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網

置業家居 2022/02/26

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優點

‧少於5分鐘步程可達港鐵土瓜灣站

‧馬頭圍道、漆咸道北路面交通方便

‧呎價較啟欣苑稍平，但同享小學34名校網

‧鄰近配套成熟土瓜灣區，民生店舖足

‧單幢設計，但自設兒童遊樂設施、健身區等

缺點

‧2024年

...

欄名 : 封面故事

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