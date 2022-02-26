觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭

優點

‧自設兩座零售大樓，3個兒童遊樂區、1個羽毛球場，另有幼稚園

‧較多1房供應，合小型家庭申請者

‧位處高地，部分單位景觀開揚

‧安達臣道發展區屬新社區，有中小學、消防局、警署、社區會堂大樓

‧未來附近將有

...