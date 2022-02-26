東涌擴展區裕雅苑 年底揀樓即買即住

優點

‧2022年9月底落成，揀樓時料可即買即住

‧規模、座數、伙數為今居屋最大最多

‧自設籃球場、羽毛球場、兒童遊樂區和草地

‧設零售大樓，周邊尚有東環商場、富東商場等

‧景觀佳，海景單位較多

缺點

‧屋苑規模大

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