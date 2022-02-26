東涌擴展區裕雅苑 年底揀樓即買即住 置業家居 2022/02/26 分享： 優點 ‧2022年9月底落成，揀樓時料可即買即住 ‧規模、座數、伙數為今居屋最大最多 ‧自設籃球場、羽毛球場、兒童遊樂區和草地 ‧設零售大樓，周邊尚有東環商場、富東商場等 ‧景觀佳，海景單位較多 缺點 ‧屋苑規模大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 今日 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 今日 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 今日 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 今日 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 你可能感興趣 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 01:00 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 今日 01:00 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 今日 01:00 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 最新專欄文章 更多 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 今日 2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 沙田愉德苑 區內生活配套齊備 今日 沙田愉德苑 區內生活配套齊備 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 今日 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 今日 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 今日 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 裕雅苑