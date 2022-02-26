2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣 置業家居 2022/02/26 分享： 新一期居屋2022提供8,926伙單位，不少市區供應，連同白居二2022、房協資助出售房屋撻定單位等一併已接受申請，今期特製居屋懶人包，以及各新居屋簡單點評！ 「出售居者有其屋計劃單位2022」（居屋 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 今日 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 今日 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 今日 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 今日 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 今日 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 你可能感興趣 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 今日 01:00 北角驥華苑 十足市值最貴逾千萬 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 今日 01:00 啟德啟欣苑 新社區具升值潛力 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 今日 01:00 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 最新專欄文章 更多 東涌擴展區裕雅苑 年底揀樓即買即住 今日 東涌擴展區裕雅苑 年底揀樓即買即住 沙田愉德苑 區內生活配套齊備 今日 沙田愉德苑 區內生活配套齊備 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 今日 將軍澳昭明苑 坑口一帶起居方便 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 今日 觀塘北部安秀苑 1房供應多合小家庭 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 今日 馬頭角冠山苑 鄰近港鐵享名校網 居屋 白居二 綠怡雅苑