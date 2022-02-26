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2022年新居屋懶人包 點評7大屋苑優劣

置業家居 2022/02/26

分享：

新一期居屋2022提供8,926伙單位，不少市區供應，連同白居二2022、房協資助出售房屋撻定單位等一併已接受申請，今期特製居屋懶人包，以及各新居屋簡單點評！

「出售居者有其屋計劃單位2022」（居屋

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欄名 : 封面故事

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