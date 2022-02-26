《財政預算案》「茂波Plan」放寬按保 冀重啟新一輪換樓鏈 置業家居 2022/02/26 分享： 財政司司長本周三（23日）公布新一年度的《財政預算案》，把承造9成按揭的上限放寬至$1,000萬，8成按揭上限則提升至$1,200萬。雖然市場多認為做法有助帶動換樓鏈及成交量，惟現時疫情陰霾仍在，大部 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 2022/02/19 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 2022/02/19 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 2022/02/12 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 2022/02/12 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 2022/02/05 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 財政預算案 中原地產 財政司 放盤 銀行 陳茂波 陳永傑 布少明 王美鳳 梁志堅