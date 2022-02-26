  • 14°C
香港時間 : 2022226日 (六) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《財政預算案》「茂波Plan」放寬按保 冀重啟新一輪換樓鏈

置業家居 2022/02/26

分享：

財政司司長本周三（23日）公布新一年度的《財政預算案》，把承造9成按揭的上限放寬至$1,000萬，8成按揭上限則提升至$1,200萬。雖然市場多認為做法有助帶動換樓鏈及成交量，惟現時疫情陰霾仍在，大部

...

欄名 : 樓市熱話

最新專欄文章 更多

MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓
2022/02/19
MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓
收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】
2022/02/19
收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】
MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起
2022/02/12
MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起
坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】
2022/02/12
坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】
收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】
2022/02/05
收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】
財政預算案 中原地產 財政司 放盤 銀行 陳茂波 陳永傑 布少明 王美鳳 梁志堅

上一篇文章

古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億

下一篇文章

CCL按周降0.71% 或重返去年3月水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？