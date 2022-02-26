《財政預算案》「茂波Plan」放寬按保 冀重啟新一輪換樓鏈

財政司司長本周三（23日）公布新一年度的《財政預算案》，把承造9成按揭的上限放寬至$1,000萬，8成按揭上限則提升至$1,200萬。雖然市場多認為做法有助帶動換樓鏈及成交量，惟現時疫情陰霾仍在，大部

...