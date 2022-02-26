綠遊香港免費綫上節目 港島南丫網上深度遊

第五波疫情嚴峻，為免加重香港醫護人員負擔，即使留家再悶也好，也要暫時忍耐。安坐家中其實也有不少好節目，由港燈及長春社合辦的「綠遊香港」計劃，自去年起推出免費綫上遊，讓市民在家都能享受本地遊的樂趣。

早前

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