泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 副刊版 2022/02/26 分享： 泰國政府於2022年2月1日起，讓全球已接種認可新冠病毒疫苗的旅客申請「免隔離入境泰國簽證」（TEST & GO Thailand Pass），只需做足所需手續並進行檢測，即毋須隔離可於泰國境內活動。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 2022/02/23 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 2022/02/15 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 2022/01/22 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 2021/11/19 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 2021/10/30 郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 出入境資訊 泰國 旅遊資訊 美元