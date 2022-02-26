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泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉

副刊版 2022/02/26

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泰國政府於2022年2月1日起，讓全球已接種認可新冠病毒疫苗的旅客申請「免隔離入境泰國簽證」（TEST & GO Thailand Pass），只需做足所需手續並進行檢測，即毋須隔離可於泰國境內活動。

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欄名 : 旅事通

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