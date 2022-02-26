Black Sheep旗下3間餐廳 推出午間饗樂精選 副刊版 2022/02/26 分享： Black Sheep Restaurants餐飲品牌旗下3間餐廳聯手推出PLATED午間饗樂精選，將限定餐單首度改為下午供應，分別是意大利餐廳Carbone、東京型格居酒屋Fukuro及越南西貢風味 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 意大利餐廳Paper Moon 維港春日下午茶 今日 意大利餐廳Paper Moon 維港春日下午茶 德國健康食品dean&david登陸香港 足不出戶可嘗美食 2022/02/25 德國健康食品dean&david登陸香港 足不出戶可嘗美食 JFOODO聯乘73間餐廳超市 推出期間限定日本米料理 2022/02/23 JFOODO聯乘73間餐廳超市 推出期間限定日本米料理 Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 2022/02/21 Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 2022/02/21 靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 品牌 餐廳 美食 餐飲 食品 意大利 魚 蛋 甜品 咖啡