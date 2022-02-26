Black Sheep旗下3間餐廳 推出午間饗樂精選

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副刊版 2022/02/26

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Black Sheep Restaurants餐飲品牌旗下3間餐廳聯手推出PLATED午間饗樂精選，將限定餐單首度改為下午供應，分別是意大利餐廳Carbone、東京型格居酒屋Fukuro及越南西貢風味

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欄名 : 新鮮熱辣

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