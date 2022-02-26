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意大利餐廳Paper Moon 維港春日下午茶

副刊版 2022/02/26

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位於海港城的意大利餐廳Paper Moon推出全新下午茶，名為「Afternoon Tea Over The Moon」意式下午茶，好讓大家看到優美的維港景致，享受美食，使心情放鬆，釋放壓力。

下午茶食

...

欄名 : 新鮮熱辣

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