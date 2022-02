運動超越國籍 促進相互尊重

運動員應否避免談及政治和時事議題?還是應利用其平台,為所支持的理念發聲?有些人認為,運動員應堅守「純」運動和比賽性質,亦有些人認為運動員應該利用其知名度帶出議題,並宣揚他們認為重要的理念。

谷愛凌:藉滑雪促進國際友誼

就像在剛閉幕的北京冬季奧運會勇奪兩金一銀、年僅18歲的谷愛凌,就引起不少爭議。中美關係現時正處於低谷,美國出生的谷愛凌選擇代表中國出賽,引發不少風波。縱然外界有不少質疑,谷愛凌卻由始至終保持清晰思維,超越地緣政治分歧。她說:「我的使命是透過體育團結人們,而非分裂彼此……它不一定要與國籍有關。」

谷愛凌希望把極限冬季運動推廣到我國,激勵更多中國自由式滑雪的新生代,尤其是年輕女孩。用她的話來說:「我希望透過滑雪,團結人民、增進共識、建立溝通、促進國與國之間的友誼……如果我的努力能激勵一個女孩參與滑雪運動,那我就完成了目標。」這確是個崇高目標。她能說一口流利的普通話和英語,為至少23個包括國際級大品牌擔任廣告宣傳或代言,可說是雙語文化的代表。

事實上,美國運動員代表其他國家出賽精英運動,並不值得大驚小怪,2018年美國網球公開賽女單冠軍大坂直美就放棄了美國國籍,並代表日本出戰2020年東京奧運;尼日利亞出生的奧拉祖雲(Hakeem Olajuwon)在1996年跟隨美國夢之隊出賽;長跑運動員拉加特(Bernard Lagat)曾為肯尼亞贏得奧運會獎牌,並於2008年代表美國參賽。

此外,亦有至少11名中國出生的乒乓球運動員,代表過美國參加奧運會。

一些運動員利用他們的名氣和見傳媒的時間,提及性別及社會不平等、性取向等議題,以引起社會大眾關注;而因為名人效應,人們也更願意仔細聆聽他們的言論。

利用名人效應 引大眾關注議題

若不是南非中長跑運動員兼奧運兩金得主薩曼亞(Caster Semenya),我們未必會關注及討論雙性人或性別身份等議題。薩曼亞出生時被認定為女性,但具有XY染色體和自然提高的睾丸激素水平,引起了有關性別政治和女權的辯論。

曾榮獲世界盃金靴獎、金球獎的女子足球運動員韋冰露(Megan Rapinoe)也公開表示同性戀身份,亦致力推動關心同性戀、與男足同酬、非異性戀群體等權益,同時也十分支持利用她的平台,為不同議題及運動員權益發聲。

當然,美式足球運動員卡佩尼克(Colin Kaepernick)是其中一位推動對抗種族歧視和不公平社會運動的著名運動員之一。這位「三藩市49人」前四分衞,於2016年賽事開始前的國歌儀式進行時單膝下跪,表達自己對警察暴力和種族不公的不滿。

然而,他倡議「黑人的命也是命」和對抗種族不公,卻付出代價,被球隊開除,更被全國美式足球聯盟拒之門外。不說政治,推動改變的先鋒往往因為他們破壞了大局、動搖了體系,而遭受詆毀或懲罰。

另一方面,運動品牌Nike找來卡佩尼克擔任代言人,並配以廣告標語「堅持信念,哪怕要犧牲一切」(Believe in something. Even if it means sacrificing everything),而其單膝下跪之舉,現在是代表着和平抗議,以及在某些事件上表明立場。

無論是世界盃或是奧運會,不論是運動員、球迷還是普通觀眾,體育把世界各地的人都團結起來,運動促進相互尊重、理解和友誼。盡管俄羅斯和烏克蘭之間局勢緊張,但當我們看到烏克蘭的阿布拉緬科(Oleksandr Abramenko)在自由式滑雪空中技巧賽後,從後擁抱俄羅斯奧委會代表布羅夫(Ilya Burov),都會被感動。

不論是甚麼國籍、政治和信仰,透過花樣滑冰、單板滑雪或其他不同運動,我們總會感到愉快及動容。

▲ 谷愛凌希望把極限冬季運動推廣到我國,激勵更多中國自由式滑雪的新生代。(中新社資料圖片)