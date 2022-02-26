運動超越國籍 促進相互尊重

運動員應否避免談及政治和時事議題？還是應利用其平台，為所支持的理念發聲？有些人認為，運動員應堅守「純」運動和比賽性質，亦有些人認為運動員應該利用其知名度帶出議題，並宣揚他們認為重要的理念。

谷愛凌：藉滑雪促進國際友誼

就像在剛閉幕的北京冬季奧運會勇奪兩金一銀、年僅18歲的谷愛凌，就引起不少爭議。中美關係現時正處於低谷，美國出生的谷愛凌選擇代表中國出賽，引發不少風波。縱然外界有不少質疑，谷愛凌卻由始至終保持清晰思維，超越地緣政治分歧。她說：「我的使命是透過體育團結人們，而非分裂彼此……它不一定要與國籍有關。」

谷愛凌希望把極限冬季運動推廣到我國，激勵更多中國自由式滑雪的新生代，尤其是年輕女孩。用她的話來說：「我希望透過滑雪，團結人民、增進共識、建立溝通、促進國與國之間的友誼……如果我的努力能激勵一個女孩參與滑雪運動，那我就完成了目標。」這確是個崇高目標。她能說一口流利的普通話和英語，為至少23個包括國際級大品牌擔任廣告宣傳或代言，可說是雙語文化的代表。

事實上，美國運動員代表其他國家出賽精英運動，並不值得大驚小怪，2018年美國網球公開賽女單冠軍大坂直美就放棄了美國國籍，並代表日本出戰2020年東京奧運；尼日利亞出生的奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）在1996年跟隨美國夢之隊出賽；長跑運動員拉加特（Bernard Lagat）曾為肯尼亞贏得奧運會獎牌，並於2008年代表美國參賽。

此外，亦有至少11名中國出生的乒乓球運動員，代表過美國參加奧運會。

一些運動員利用他們的名氣和見傳媒的時間，提及性別及社會不平等、性取向等議題，以引起社會大眾關注；而因為名人效應，人們也更願意仔細聆聽他們的言論。

利用名人效應 引大眾關注議題

若不是南非中長跑運動員兼奧運兩金得主薩曼亞（Caster Semenya），我們未必會關注及討論雙性人或性別身份等議題。薩曼亞出生時被認定為女性，但具有XY染色體和自然提高的睾丸激素水平，引起了有關性別政治和女權的辯論。

曾榮獲世界盃金靴獎、金球獎的女子足球運動員韋冰露（Megan Rapinoe）也公開表示同性戀身份，亦致力推動關心同性戀、與男足同酬、非異性戀群體等權益，同時也十分支持利用她的平台，為不同議題及運動員權益發聲。

當然，美式足球運動員卡佩尼克（Colin Kaepernick）是其中一位推動對抗種族歧視和不公平社會運動的著名運動員之一。這位「三藩市49人」前四分衞，於2016年賽事開始前的國歌儀式進行時單膝下跪，表達自己對警察暴力和種族不公的不滿。

然而，他倡議「黑人的命也是命」和對抗種族不公，卻付出代價，被球隊開除，更被全國美式足球聯盟拒之門外。不說政治，推動改變的先鋒往往因為他們破壞了大局、動搖了體系，而遭受詆毀或懲罰。

另一方面，運動品牌Nike找來卡佩尼克擔任代言人，並配以廣告標語「堅持信念，哪怕要犧牲一切」（Believe in something. Even if it means sacrificing everything），而其單膝下跪之舉，現在是代表着和平抗議，以及在某些事件上表明立場。

無論是世界盃或是奧運會，不論是運動員、球迷還是普通觀眾，體育把世界各地的人都團結起來，運動促進相互尊重、理解和友誼。盡管俄羅斯和烏克蘭之間局勢緊張，但當我們看到烏克蘭的阿布拉緬科（Oleksandr Abramenko）在自由式滑雪空中技巧賽後，從後擁抱俄羅斯奧委會代表布羅夫（Ilya Burov），都會被感動。

不論是甚麼國籍、政治和信仰，透過花樣滑冰、單板滑雪或其他不同運動，我們總會感到愉快及動容。

▲ 谷愛凌希望把極限冬季運動推廣到我國，激勵更多中國自由式滑雪的新生代。（中新社資料圖片）