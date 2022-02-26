疫情失控 全民強檢宜緊不宜鬆

現時本港疫情已達失控階段，每日確診個案數字屢破新高，一向緊絀的醫療系統已告飽和，而疫情仍然繼續擴大，相信當第5波疫情見頂，將接近數十萬人受感染，甚至陸續出現以往於歐美及武漢所見的慘況。

全民通力配合 成效方能彰顯

特首林鄭月娥日前公布的全民檢測方案，將於3月中推行，為全港市民進行3次核酸檢測，以找出隱性傳播鏈。姑勿論現時是否已經過了全民檢測的最佳時機，但特區政府能承擔這個巨大的全民工程，足顯其動態清零的堅毅和決心，值得支持；而在一段時間內找出隱形患者並盡快隔離，事實上可減少他們在家庭以至社區引發更廣泛的傳播，但要全民檢測的成效彰顯，必須全港市民通力配合。

能統籌為數10萬名醫護人員、公務員和社會人士的幫助，實在非常難得，單看隔離措施和方艙醫院的建設，能在極短時間內供應數萬張病床，以應付未來一至兩個月大量患者隔離的需要，已是十分龐大的工程；但Omicron變種病毒傳播速度驚人，倘若全民檢測來不及壓制疫情，病床再多始終也有不敷應用的一天。

就算各樣設施、人力、物力準備就緒，政策成效還是取決於市民的心態。事實上，很多市民現時都對全民檢測嗤之以鼻，雖然是質疑政府擾民，但言下之意是其實對身邊其他港人沒有足夠信心。以往每次強制圍封檢測中，通常都有接近一至兩成市民沒有應門、無法追蹤，而去年進行的鼓勵性自願檢查，進行了個多月僅得百多萬市民參與。港人一向以擁有自由意志而自豪，但負起公民責任、為港為國奉獻的卻不多。

在實施國安法以來，雖然本港表面上法治漸趨安寧，但仍然有很多市民在多年「公民政治」洗禮下，對政府施政「為反而反」，傾向不信任已成常態，信錢多過信人、信自己多過信政府、信網上報道多過信客觀分析者，仍為數甚多。要他們配合全民強制檢測並不容易，可考慮用緊急法強制市民在指定時間進行3次強檢，以達最佳效果，政府亦可考慮以地區及屋苑劃分，類似以往強制檢測，以家庭為檢測單位則較為穩妥，如有不遵從檢測公告者，可判處巨額罰款，以作警戒，甚至充公即將實施的消費券，再將充公的金額以抽獎形式，獎勵接種3劑疫苗以及3次強檢均為陰性的市民。

應設外展隊 為院舍監獄檢測

此外，政府亦須以外展採樣隊伍，為安老院舍、殘疾院舍、在囚人士及住院病人等作強制檢測，而且強檢公告必須一視同仁，排除一切豁免為上。誠然，但凡立法都可能會引來異議人士的挑戰，早前亦有人就「疫苗通行證」提出司法覆核，相信是次推行強制檢測亦少不免會受到法律挑戰。

既然政府下定決心要為第5波疫情動態清零，全民強檢必須配合封區，才能達到最佳效果，以最短時間完成。所謂長痛不如短痛，如強檢期間容許市民外出流動，或容許「陽轉陰」的患者過早返回社區，縱使將第5波暫時壓制下來，惟走漏了一些個案，不消數星期疫情又會再起。

今次特首公布全民強制檢測，已是押上了自身及政府的聲望。現在有中央充分支持，港府有必要以戰時思維、宜緊不宜鬆，以最短時間壓制第5波疫情，為本屆政府挽回一點掌聲。

（文章只代表個人立場）

▲ 全民檢測有助找出隱性傳播鏈，但要成效彰顯，必須全港市民通力配合。（資料圖片）