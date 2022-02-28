  • 17°C
香港時間 : 2022228日 (一) 01:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再放寬按保 樓市「轉活」契機？

地產版 2022/02/28

分享：

疫情肆虐下，「財政預算案」如何惠民紓困成為各界關注焦點。除了再派1萬元消費券成社會熱話外，樓市方面亦有公布令人驚喜的「減辣」措施。

新一份財案公布進一步放寬高成數按揭的樓價上限，最新修訂的按揭保險計劃，

...

撰文 : 布少明 美聯物業住宅部行政總裁（港澳）

欄名 : 大行觀點

最新專欄文章 更多

放寬按保樓價上限 樓市有生路
2022/02/25
放寬按保樓價上限 樓市有生路
疫情肆虐 樓價首季看跌3%
2022/02/24
疫情肆虐 樓價首季看跌3%
美通脹料回落 樓市購買力爆發
2022/02/23
美通脹料回落 樓市購買力爆發
新晉屋苑抗跌力強 表現勝傳統
2022/02/22
新晉屋苑抗跌力強 表現勝傳統
樓市購買力仍在 減價盤速消化
2022/02/21
樓市購買力仍在 減價盤速消化
樓價 二手市場 將軍澳 美聯物業 按揭保險 財政預算案 土地供應 發展局 香港 太古

上一篇文章

深圳全市住宅 成交橫行

下一篇文章

中原捐3000套快速檢測 助基層
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？