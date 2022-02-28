再放寬按保 樓市「轉活」契機？ 地產版 2022/02/28 分享： 疫情肆虐下，「財政預算案」如何惠民紓困成為各界關注焦點。除了再派1萬元消費券成社會熱話外，樓市方面亦有公布令人驚喜的「減辣」措施。 新一份財案公布進一步放寬高成數按揭的樓價上限，最新修訂的按揭保險計劃， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 布少明 美聯物業住宅部行政總裁（港澳） 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 放寬按保樓價上限 樓市有生路 2022/02/25 放寬按保樓價上限 樓市有生路 疫情肆虐 樓價首季看跌3% 2022/02/24 疫情肆虐 樓價首季看跌3% 美通脹料回落 樓市購買力爆發 2022/02/23 美通脹料回落 樓市購買力爆發 新晉屋苑抗跌力強 表現勝傳統 2022/02/22 新晉屋苑抗跌力強 表現勝傳統 樓市購買力仍在 減價盤速消化 2022/02/21 樓市購買力仍在 減價盤速消化 樓價 二手市場 將軍澳 美聯物業 按揭保險 財政預算案 土地供應 發展局 香港 太古