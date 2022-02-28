再放寬按保 樓市「轉活」契機？

疫情肆虐下，「財政預算案」如何惠民紓困成為各界關注焦點。除了再派1萬元消費券成社會熱話外，樓市方面亦有公布令人驚喜的「減辣」措施。

新一份財案公布進一步放寬高成數按揭的樓價上限，最新修訂的按揭保險計劃，

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