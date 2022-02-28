當前敵人是「妹妹」 不能當Omicron BA.2感冒

相信大家已從新聞得悉，本港昨天公布新增逾2.6萬宗本土新冠病例，再創新高，而星期六公布的亦有1.7萬宗。大家未必留意的是，個案大部分屬於Omicron變種病毒的亞型BA.2。今天就來談談這個當下估算存在於數以10萬計港人體內，令人心惶惶但大家卻未必了解的BA.2，它被外國媒體稱為「Omicron的妹妹」，或「隱形Omicron」，因為一些檢測方法測不出來，它和最初的Omicron有很多不同之處，當感冒看，比較魯莽。

BA.2比BA.1 有「三個較高」

本港最初出現的Omicron是BA.1亞型，屬於主流類型，來自望月樓及空姐群組，BA.2亞型首次流入社區，是巴基斯坦裔女子個案。Omicron家族變種譜系名為B.1.1.529，有三個子系，可稱為亞型，分別為BA.1、BA.2和BA.3。BA.3暫時罕見，未有足夠數據。大約2星期前，東京大學研究員佐藤佳（Kei Sato）主持的實驗團隊，將研究BA.2病毒的報告，上傳至醫學網站bioRxiv，等待同行評審，但已引起關注。簡單來說，研究指出Omicron BA.2比原始的BA.1，即它「姐姐」，有「三個較高」：傳染性較高、致病性較高、抗疫苗及抗藥性較高。

先說傳染性，Omicron BA.2和原始的BA.1，同樣具有高傳染性，比其他新冠變種如Delta傳染力高，甚至比「姐姐」BA.1更高，高大約30%至50%。研究報告指出，第二個是致病性較高，一般港人對Omicron的其一印象，是重症少，此報告稱BA.2造成重症的機會大過BA.1，BA.2有機會像Delta等其他新冠變種般導致重症。原理是BA.2自行複製速度更勝BA.1，更能融合細胞，為病毒創造更大的合胞體（syncytia），合胞體像工廠般複製更多病毒，Delta變種亦有類似特性，被認為是感染後對人體肺部造成傷害的可能原因。

第三個，抗藥及抗疫苗性較高。研究發現，無注射疫苗的人感染BA.2風險，較感染BA.1更高，而即使打了疫苗，BA.2更能避過疫苗對人的保護，不過打了兩針感染BA.2機會仍會低一些，打第3針再低，而打了3針後，即使「中招」重症機會率將降低74%。東京大學團隊亦發現，部分現有新冠治療藥物對BA.2的效用降低，例如單株抗體療法Sotrovimab，對BA.2「幾乎無效」。

說過BA.2的特性，介紹一下其影響。據報道全球至少70個國家及地區出現了BA.2病例，雖然BA.1仍是世界主流，但個別地方BA.2已成為主流，其中以丹麥最先及最多，還有印度、菲律賓等。假以時日不知BA.2會否在全球取代BA.1？根據世衞近日的資料，BA.2原本佔全球21%新增的新冠個案，一星期內增至35%，原本在10個國家或地區成為主流變種，一星期內增至最少18個國家或地區，可能包括香港，因為根據本港衞生署周末的說法，香港今天大部分個案屬BA.2。

本港短短10日內，接二連三有染疫幼童死亡，個案都出現腦水腫、急性腦炎等，過往感染流感急性腦炎死亡也有，因新冠出現腦炎也有，但短短10日3名幼童死亡就不常見，他們共通點是5歲以下、未打針。專家擔心病人身上可能有一些仍未找到的共同病因，或者BA.2是否又變異。專家說抗疫關鍵在第3針，打齊3針後，中和抗體提升，能減少重症及死亡風險。他認為有必要強制打疫苗，以減低重症風險，特別是長者，因現時很多住院長者無接種疫苗。兒童方面，過去兩年停課在家多，免疫系統發展慢，未建立起防禦，遇到新的Omicron變種身體頂不住，病毒量或較高令腦部有炎症，故此家長應帶子女接種疫苗，齊齊確保9成以上學童接種。

港大醫學院日前發表第5波疫情模型預測及建議，其中建議考慮封城受媒體關注。有關報告其實也提到本港疫苗接種數據，顯示如果想防「中招」，打3針復必泰的話，相比無打針「中招」機會少77%，和外國差不多。據醫護界消息，近期去求診說自己「中招」的，甚少是打了3針復必泰的，因為沒有中不用求診。有醫生建議，不理頭兩針打哪隻牌子，第3針打復必泰保護率還是會較好。至於如果不幸「中招」，想防重症不想死的話，復必泰和科興減少入院及死亡的能力同樣好。

Omicron BA.2比BA.1有「三個較高」，但暫時並非高很多，致重病機會亦比Delta低，亦有研究指BA.2能夠感染中了BA.1但已康復的人，不過為數很少。世衞的講法是，目前未發現BA.2對全球健康威脅比BA.1大，但要留意其講法是「目前」，和對全球整體來說。看看今天香港，確診者的生命或者無大礙，但生活受極大影響，收入減少、壞情緒增加。

今天香港大部分人已打針，打3針的亦將愈來愈多，大家也許覺得已有足夠保護。別以為接種2針立即很安全，疫苗要發揮全面作用至少在第2針21日後，其間仍然有機會「中招」；有人又說「中招」就食Panadol之類好番，就像感冒。

然而當大家覺得無問題，防疫意識鬆懈時，「BA.2妹妹」就得逞，隱形傳播傳染其他人，大家的自由就要繼續受束縛，影響工作收入荷包乾涸。更甚的是害到其他人，例如長期病患者、老人、幼兒，所以家中如有初生至2歲幼童、老人等，家人都應打齊3針，保護他們。外國研究亦指，打了針即使「中招」，傳染身邊人的機會少過不打針，換句話說，疫苗接種仍是防疫第一綫，你做人有愛心、有責任心的表現。

科學家說，「BA.2妹妹」比「BA.1姐姐」已出現不少突變，BA.2不應只被視為Omicron亞型，應該列為新的變種，受更密切觀察提防。換句話說，就是再找一個希臘字母來稱呼它，就像Omicron、Delta之類，而不是再叫Omicron BA.2。無論擁有甚麼名字，都不能征服被稱為地球主宰的人類，但人類先要團結一心、及清醒，正如世衞總幹事譚德塞警告，非洲逾8成人未打針，衞生系統崩潰，很容易再出現傳染性更強、更危險的變種蔓延全球，不少國家解除防疫，認為新冠在結束，是危險的。

▲ 本港第5波疫情愈趨嚴峻，昨日新增確診逾2.6萬宗，再創新高。（資料圖片）