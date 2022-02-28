百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 行政人員版 2022/02/28 分享： 應用程式（App）已成為生活不可或缺的工具。應用程式分析公司Sensor Tower資料顯示，2021年全球前100名非遊戲類App訂閱收入，按年增41%至183億美元（約1,429億港元）。 2021 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 今日 遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 2022/02/25 Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 2022/02/25 名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 2022/02/24 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 2022/02/24 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 手機Apps 軟件 Google YouTube App Store Google Play 商業 美元