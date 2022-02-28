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百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億

行政人員版 2022/02/28

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應用程式（App）已成為生活不可或缺的工具。應用程式分析公司Sensor Tower資料顯示，2021年全球前100名非遊戲類App訂閱收入，按年增41%至183億美元（約1,429億港元）。

2021

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欄名 : 科技新知

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