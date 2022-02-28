遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 行政人員版 2022/02/28 分享： 電郵是黑客最常用的攻擊手段，據安全解決方案供應商Hornetsecurity《2011/2022年網絡威脅報告》顯示，亞馬遜（Amazon）是2021年全球電郵網絡釣魚攻擊中，被冒充次數最多的品牌。 網 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 今日 百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 2022/02/25 Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 2022/02/25 名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 2022/02/24 曼城夥Sony建設 全球首個元宇宙球場 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 2022/02/24 Chrome密碼管理員 新增筆記備註功能 黑客 科技行業 網絡通訊 網絡保安 品牌 軟件 Facebook Amazon PayPal DHL