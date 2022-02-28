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遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多

行政人員版 2022/02/28

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電郵是黑客最常用的攻擊手段，據安全解決方案供應商Hornetsecurity《2011/2022年網絡威脅報告》顯示，亞馬遜（Amazon）是2021年全球電郵網絡釣魚攻擊中，被冒充次數最多的品牌。

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欄名 : 科技新知

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