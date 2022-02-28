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逆向偷渡

副刊版 2022/02/28

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早前有人從香港偷渡回內地的新聞，內地輿論上多把它扭轉作「五十年河東、五十年河西」的故事，大意指風水輪流轉，今天輪到香港人要爭着偷回內地。當然，現在得知，這案例大部分的偷渡客，其實本身住內地、是因不同原因到香港暫住或打工的人。最近，上海查出的多宗香港輸入病例，多位也是到香港讀書的內地生。不過輿論上，就好像變成香港是播疫之源了。

但這宗新聞另一個熱議點，其實是所有人的手機行程，以及各種在內地出行必須的健康碼行程碼，他們是如何解決的。因為若用在香港使用的手機，實在是不可能的，一定會有最近曾身處香港的記錄，根本不會取得通行無阻的綠碼（搭不了高鐵或飛機，所以當中有人是開長途車上路）。

知情者言，其實這宗被抓到的偷渡，只是整條偷渡鏈的一次破防，那麼多年來，這條偷運綫都在運作。疫情關係，增添了要解決的出行記錄的問題。

如何是好？一般而言，偷渡者多本身為內地居民（或香港新移民），在香港逗留時，都開了另一個香港手機號。那內地手機號，可以提前關機，至少十四天內沒有香港的定位記錄。到達內地上岸後，才重新用內地的手機號。通訊技術專家則說，理論上，用這種方法，若用大數據去深入調查，其實也查到過去的位置的（不過一般是有重要事件才會查），只不過現在用的行程碼及健康碼系統，就沒記錄得那麼仔細。

再有一種，就是完全不用過往手機，一上到岸，就有事前安排好的新登記手機使用，新的號碼，行程乾淨，像一個全新身份。講完也得像教育片臨尾通告：千祈不要嘗試偷渡！緊張時期，被抓可控以涉嫌妨害傳染病防治罪，及偷越邊境罪啊！

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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