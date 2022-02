說話反映一個人的焦點。甫開口就嫌三嫌四的人,焦點總放在別人「不足」和「缺失」之處。想起張愛玲的名言:「悲觀者稱半杯水為半空,樂觀者稱半杯水為半滿」,一個人悲觀,是有原因的,因其看世界的視覺全是半空,如莎士比亞在《李爾王》所道:「Nothing will come of nothing」,若時運低遇見這類人,不用花氣力去游說他們那是半滿。若他們有能力具備如此視覺,早就擁有,否則,別人的點醒作用有限。

這世界總會有人樂觀一點、又有些人是悲觀一點吧,一個人自己要盡情悲觀,是個人選擇和自由,那倒沒甚麼。但當一個人常將其半空焦點掛嘴邊,嫌三嫌四,complain complain又complain,呢樣唔好、嗰樣唔夠,那就不僅是其個人問題,而是嚴重地影響他人了。

成日嫌三嫌四的人,明顯有兩大特徵:一、凡事只看到半空和不足;二、把口唔識收。若只看到半空,少出句聲沒問題,但煩就煩在他們會把半空思維伸延成行為,不斷向其他人發放牢騷:「點解得半杯水?」「點解你唔幫我斟滿?」「點解淨係得水?」「點解無果汁?」煩音本身已擾民,說出這樣的話來,亦對任何關係毫無益處,若不幸有這樣的朋友、伴侶、下屬或同事,掩住對方把口不太可能(雖然好想),所以就要訓練自己要有「動態dreaming」的本事,即隨時隨地、無時無刻都能靈魂抽離、肉身雲遊發白日夢去,話之對方吟到天荒地老。

曾聽過一位朋友分享其處世智慧:人與人之間,貴乎二字——「知止」,用廣東話演繹,即「識停」。有些人口吐芬芳,皆因心念是與人為善;有些人卻剛剛相反,一開口即(令人)口吐白沫,皆因下下不是嫌就是彈,實在趕客。話到嘴邊,若於人無益的話,兩件事要懂:識修(修飾)和識收(收口)。