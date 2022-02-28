說話反映一個人的焦點。甫開口就嫌三嫌四的人，焦點總放在別人「不足」和「缺失」之處。想起張愛玲的名言：「悲觀者稱半杯水為半空，樂觀者稱半杯水為半滿」，一個人悲觀，是有原因的，因其看世界的視覺全是半空，如莎士比亞在《李爾王》所道：「Nothing will come of nothing」，若時運低遇見這類人，不用花氣力去游說他們那是半滿。若他們有能力具備如此視覺，早就擁有，否則，別人的點醒作用有限。

這世界總會有人樂觀一點、又有些人是悲觀一點吧，一個人自己要盡情悲觀，是個人選擇和自由，那倒沒甚麼。但當一個人常將其半空焦點掛嘴邊，嫌三嫌四，complain complain又complain，呢樣唔好、嗰樣唔夠，那就不僅是其個人問題，而是嚴重地影響他人了。

成日嫌三嫌四的人，明顯有兩大特徵：一、凡事只看到半空和不足；二、把口唔識收。若只看到半空，少出句聲沒問題，但煩就煩在他們會把半空思維伸延成行為，不斷向其他人發放牢騷：「點解得半杯水？」「點解你唔幫我斟滿？」「點解淨係得水？」「點解無果汁？」煩音本身已擾民，說出這樣的話來，亦對任何關係毫無益處，若不幸有這樣的朋友、伴侶、下屬或同事，掩住對方把口不太可能（雖然好想），所以就要訓練自己要有「動態dreaming」的本事，即隨時隨地、無時無刻都能靈魂抽離、肉身雲遊發白日夢去，話之對方吟到天荒地老。

曾聽過一位朋友分享其處世智慧：人與人之間，貴乎二字——「知止」，用廣東話演繹，即「識停」。有些人口吐芬芳，皆因心念是與人為善；有些人卻剛剛相反，一開口即（令人）口吐白沫，皆因下下不是嫌就是彈，實在趕客。話到嘴邊，若於人無益的話，兩件事要懂：識修（修飾）和識收（收口）。