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Simply Pleasure推出翻熱即食系列 以茶配蛋糕芝士另類享受

副刊版 2022/02/28

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由著名食品造型師關琬潼（Shadow）創辦的香港本地品牌SP Simply Pleasure，最近以「在家．詩意生活」為題，推出「回家吃飯」翻熱即食系列、茶詩自家調配茗茶系列、祝安好漢方草本茶、花藝法

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欄名 : 新鮮熱辣

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