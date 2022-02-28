Simply Pleasure推出翻熱即食系列 以茶配蛋糕芝士另類享受

由著名食品造型師關琬潼（Shadow）創辦的香港本地品牌SP Simply Pleasure，最近以「在家．詩意生活」為題，推出「回家吃飯」翻熱即食系列、茶詩自家調配茗茶系列、祝安好漢方草本茶、花藝法

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