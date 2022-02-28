關心下一代 學懂Discord用法

變天了！俄烏開戰，一陣陣無力感，令人倍感淒涼。未來何去何從？真的天知曉，但我們的下一代在想甚麼，你又知道嗎？年輕人只聽MIRROR而不認識四大天王，他們賭波不賭馬，不買股票卻愛Crypto，他們的社交

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