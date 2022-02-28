關心下一代 學懂Discord用法 行政人員版 2022/02/28 分享： 變天了！俄烏開戰，一陣陣無力感，令人倍感淒涼。未來何去何從？真的天知曉，但我們的下一代在想甚麼，你又知道嗎？年輕人只聽MIRROR而不認識四大天王，他們賭波不賭馬，不買股票卻愛Crypto，他們的社交 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 時局變化太快 智商情商逆商不可缺 2022/02/25 時局變化太快 智商情商逆商不可缺 變臉新時代 盼港人再掛笑容 2022/02/21 變臉新時代 盼港人再掛笑容 創業者必備心態 須有信念行動力 2022/02/18 創業者必備心態 須有信念行動力 去中心化網絡年代 更自由安全 2022/02/14 去中心化網絡年代 更自由安全 慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 2022/02/11 慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 政治 商業 服務 金融 遊戲 媒體 軟件 音樂 機械人 WhatsApp