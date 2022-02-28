疫下招募專才 3招提升成功率 行政人員版 2022/02/28 分享： 【本報訊】疫情下新工作模式令招聘人才變得困難，企業欲簡化招聘策略，縮短面試流程及設計個人化面試模式，希望吸納行業內的專業人才。人力資源諮詢及獵頭公司Frederickson Partners創始人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 7招善用科技招聘 拓渠道靈活面試方式 2022/02/25 7招善用科技招聘 拓渠道靈活面試方式 加強AI人才培訓 掌握應用解決人手 2022/02/24 加強AI人才培訓 掌握應用解決人手 企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局 2022/02/23 企業聘自由工作者 解「大辭職潮」困局 混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 2022/02/22 混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 2022/02/21 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 職場文化 求職招聘 職場技能 職業生涯 職涯規劃 商業 疫情 零售 行業 人力資源