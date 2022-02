烏克蘭苦戰 中俄美皆進退維谷

西班牙哲學家桑塔亞那(George Santayana)有句格言:不能銘記過去的人注定重蹈覆轍。(Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.)

不知是俄羅斯同奧運會八字不合,還是有其他力量喜歡在中俄舉辦奧運會時作怪,反正俄周邊地區總在這些時候大震。

2008年北京夏奧開幕日,俄羅斯揮軍鬧着要加入北約的格魯吉亞,為格境內兩個受政府軍進攻的親俄分離地區南奧塞梯、阿布哈茲「維和」。格魯吉亞數日間被打得落花流水,總統哀求北約出兵相救,求了個寂寞。

2014年索契冬奧期間,同樣鬧着要加入北約的烏克蘭親西方陣營推翻親俄政府。冬奧後幾天,「小綠人」現身克里米亞,之後如何大家仍記得,而烏東頓巴斯地區再過一陣就要開打。

英國作家弗萊明(Ian Fleming)筆下的占士邦反派「金手指」有句台詞:一次是偶然,兩次是巧合,三次就是敵人行動。(Once is happenstance. Twice is coincidence. The third time it's enemy action.)

俄烏危機惡化 北約卻是禍根

2022年北京冬奧之際,烏克蘭再出大事。頓巴斯局勢重新慢煮一年,偏偏在冬奧最後幾日沸騰,打得連民居亦遭炮轟,歐盟也出面譴責(沒說責誰)。

冬奧閉幕翌日,普京一改此前俄「沒有介入」頓巴斯衝突的官方立場,承認頓涅茨克、盧甘斯克獨立,簽署友好互助條約。俄軍隨即進駐兩地「維和」。豈料普京未有就此住手,不到72小時後,俄軍全面攻烏,要將烏克蘭繳械「去軍事化」,並推翻烏總統澤連斯基。

極力鼓動烏克蘭基輔政府反俄的美國,一如既往沒有為馬前卒流血拼命,反而再三表明不會派兵。甚麼軍事顧問,在槍響前早已撤走。

烏、格、俄同為聯合國成員,都是主權國家,俄羅斯一再攻擊、分裂和吞併鄰國領土,無疑嚴重違反國際法,值得譴責。保護頓巴斯和全面攻烏更是兩回事,普京今次恐有賭得太大之虞。

但從不講感情的現實主義政治層面看,俄羅斯是被動反撲的一方,美國堅持嘗試將北約邊境推到俄國界,才是帶來戰爭的根源。美西方更是連年對弱小國家,做今天俄羅斯對烏克蘭做的事。

忘記歷史 恐重蹈克里米亞覆轍

歷史說,互為競敵的大國與軍事集團之間須有緩衝地,否則難有和平,這一點本欄年初已講過。至於夾在大國之間的小國,尤其是那些接壤大國的小國,則應拿涅好平衡,擔當兩大陣營的橋樑左右逢源,方為符合自身最大利益的上策;無視現實政治邏輯,唯心外交,甘受地球另一面的大國擺布,去衝撞與自己相鄰的那個大國,必然淪為炮灰。

烏克蘭目前頑強抵抗俄軍,誠然值得尊敬;但烏不懂小國生存之道,選擇隨北約起舞反俄,更在拜登上任「新氣象」下與美英互送秋波,囤積北約武器,奢望單邊解決頓巴斯問題,顯然沒有銘記過去,終遭普京正式肢解,重蹈了格魯吉亞、以至是自己失去克里米亞的覆轍。

澤連斯基2月中在慕尼黑安全會議,威脅退出烏克蘭在蘇聯解體後棄核的《布達佩斯備忘錄》,變相對大國核訛詐,看來就成了棺材的最後一口釘。

早在小布殊年代,普京據報已向前者表示,北約若招攬烏克蘭,烏克蘭就會不復存在。即使有過克里米亞之變教訓,美國多年來仍對普京的警告和現實政治法則置若罔聞,普京現在終把警告付諸實行。

美部署加息之際 收割歐洲資本

普京上周大談歷史,數起烏克蘭原是俄國(沙俄)疆土,指出「現代烏克蘭完全由共產主義俄國(蘇聯)創造」,列寧是這進程的締造者,烏克蘭國土都是出自歷史上的俄國,以及二戰後從波蘭得來的(波蘭整個西移,獲原德國東部土地)。「烏克蘭不是要去共產化嗎?行。但不要只做一半。我們準備讓你看看何謂真正的去共產化。」

事到如今,悲劇已經無法逆轉,烏克蘭絕對是大輸家,連同歐盟也成為次輸家。

今次危機在法國嘗試協調普京與拜登對話下爆發,可謂法國外交敗筆,更凸顯馬克龍縱有歐洲盟主雄心,惟北約卻非法國或歐洲所能主宰的尷尬,重挫「歐洲夢」。歐盟原奉行獨立的對俄政策,今次也不得不下政治決斷與美國體齊,犧牲自身利益來制裁俄羅斯。德國對俄政策逆轉,叫停北溪二期項目,更隨時打亂這歐洲最大經濟體以天然氣作為過渡能源,邁向碳中和的綠色轉型大計。

數中美俄,目前雖能一定程度各取所需,但同時都進退維谷。

對俄羅斯而言,普京總體目標已基本實現,烏克蘭成為格魯吉亞第二,境內出現俄方武力保證的分離地區,加入北約希望徹底幻滅。只是烏戰局未定,西方更在對烏運送武器,俄軍若無法速戰速決,則恐捲入泥潭。

普京就算能軍事獲勝,亦須硬吃西方決心異常的經濟戰。俄在這方面完全不是對手,經濟短板雪上加霜,恐進一步拖累發展步伐,甚至危及普京國內威信。普京與北約達成全面協議、重塑東歐安全格局的希望,在可見將來也很可能落空。俄烏兄弟民族反目更深,對東斯拉夫民族自強恐是百年負面影響。

對美國來說,拜登政府逼得普京發難,渲染俄侵烏的「狼來了」終算應驗,對俄強硬成為內政外交乏善可陳下,面對年底中期選舉的「政績」。東歐危機助了拜登鞏固跨大西洋同盟,更使美國準備加息之際收割歐洲資本。

只是比起普京出手強橫,美國再次顯得軟弱無力。俄羅斯視阻止烏克蘭加入北約為核心利益,說明這是寧可吃草也要捍衛,決心不是西方制裁所能動搖。美國頑固伸手一個非核心利益,且根本無意保護的烏克蘭,戰略上已鑄成大錯。美兩黨則在西方空前團結下照樣互相攻訐,盡顯美國頹廢相。

京做好對外溝通 防遭美澳嫁禍

至於中國,美國漫無目的地與俄折騰就是好事。美國認定中國是最大對手,卻無法改正單極霸權本色,容不下一個早已相對積弱的俄羅斯,結果只會不斷虛耗自己,變相為中國崛起帶來更大空間。烏克蘭悲慘命運也繼阿富汗後,再次說明美國不可信靠,成為各地恃美反華勢力又一明鑑。

不過,中方對烏克蘭問題,以至俄羅斯與西方關係的和稀泥態度,必會更難平衡和帶來更大尷尬。中方雖然理解俄方抵抗北約,普京分裂別國手段卻絕非中方樂見,惟西方很可能只會看到中俄親密,令中國形象與外交戰略受損。美國、澳洲等政客已經露出,將自己面對俄羅斯的無能和失敗,嫁禍中國的傾向,中方此時必須做好對外溝通,尤其是對歐盟與中東歐國家的思想工作,以免飛來橫禍。

▲ 俄軍全面進攻烏克蘭,要將烏克蘭繳械「去軍事化」,並推翻烏總統澤連斯基。(路透社資料圖片)