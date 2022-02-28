烏克蘭苦戰 中俄美皆進退維谷

西班牙哲學家桑塔亞那（George Santayana）有句格言：不能銘記過去的人注定重蹈覆轍。（Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.）

不知是俄羅斯同奧運會八字不合，還是有其他力量喜歡在中俄舉辦奧運會時作怪，反正俄周邊地區總在這些時候大震。

2008年北京夏奧開幕日，俄羅斯揮軍鬧着要加入北約的格魯吉亞，為格境內兩個受政府軍進攻的親俄分離地區南奧塞梯、阿布哈茲「維和」。格魯吉亞數日間被打得落花流水，總統哀求北約出兵相救，求了個寂寞。

2014年索契冬奧期間，同樣鬧着要加入北約的烏克蘭親西方陣營推翻親俄政府。冬奧後幾天，「小綠人」現身克里米亞，之後如何大家仍記得，而烏東頓巴斯地區再過一陣就要開打。

英國作家弗萊明（Ian Fleming）筆下的占士邦反派「金手指」有句台詞：一次是偶然，兩次是巧合，三次就是敵人行動。（Once is happenstance. Twice is coincidence. The third time it's enemy action.）

俄烏危機惡化 北約卻是禍根

2022年北京冬奧之際，烏克蘭再出大事。頓巴斯局勢重新慢煮一年，偏偏在冬奧最後幾日沸騰，打得連民居亦遭炮轟，歐盟也出面譴責（沒說責誰）。

冬奧閉幕翌日，普京一改此前俄「沒有介入」頓巴斯衝突的官方立場，承認頓涅茨克、盧甘斯克獨立，簽署友好互助條約。俄軍隨即進駐兩地「維和」。豈料普京未有就此住手，不到72小時後，俄軍全面攻烏，要將烏克蘭繳械「去軍事化」，並推翻烏總統澤連斯基。

極力鼓動烏克蘭基輔政府反俄的美國，一如既往沒有為馬前卒流血拼命，反而再三表明不會派兵。甚麼軍事顧問，在槍響前早已撤走。

烏、格、俄同為聯合國成員，都是主權國家，俄羅斯一再攻擊、分裂和吞併鄰國領土，無疑嚴重違反國際法，值得譴責。保護頓巴斯和全面攻烏更是兩回事，普京今次恐有賭得太大之虞。

但從不講感情的現實主義政治層面看，俄羅斯是被動反撲的一方，美國堅持嘗試將北約邊境推到俄國界，才是帶來戰爭的根源。美西方更是連年對弱小國家，做今天俄羅斯對烏克蘭做的事。

忘記歷史 恐重蹈克里米亞覆轍

歷史說，互為競敵的大國與軍事集團之間須有緩衝地，否則難有和平，這一點本欄年初已講過。至於夾在大國之間的小國，尤其是那些接壤大國的小國，則應拿涅好平衡，擔當兩大陣營的橋樑左右逢源，方為符合自身最大利益的上策；無視現實政治邏輯，唯心外交，甘受地球另一面的大國擺布，去衝撞與自己相鄰的那個大國，必然淪為炮灰。

烏克蘭目前頑強抵抗俄軍，誠然值得尊敬；但烏不懂小國生存之道，選擇隨北約起舞反俄，更在拜登上任「新氣象」下與美英互送秋波，囤積北約武器，奢望單邊解決頓巴斯問題，顯然沒有銘記過去，終遭普京正式肢解，重蹈了格魯吉亞、以至是自己失去克里米亞的覆轍。

澤連斯基2月中在慕尼黑安全會議，威脅退出烏克蘭在蘇聯解體後棄核的《布達佩斯備忘錄》，變相對大國核訛詐，看來就成了棺材的最後一口釘。

早在小布殊年代，普京據報已向前者表示，北約若招攬烏克蘭，烏克蘭就會不復存在。即使有過克里米亞之變教訓，美國多年來仍對普京的警告和現實政治法則置若罔聞，普京現在終把警告付諸實行。

美部署加息之際 收割歐洲資本

普京上周大談歷史，數起烏克蘭原是俄國（沙俄）疆土，指出「現代烏克蘭完全由共產主義俄國（蘇聯）創造」，列寧是這進程的締造者，烏克蘭國土都是出自歷史上的俄國，以及二戰後從波蘭得來的（波蘭整個西移，獲原德國東部土地）。「烏克蘭不是要去共產化嗎？行。但不要只做一半。我們準備讓你看看何謂真正的去共產化。」

事到如今，悲劇已經無法逆轉，烏克蘭絕對是大輸家，連同歐盟也成為次輸家。

今次危機在法國嘗試協調普京與拜登對話下爆發，可謂法國外交敗筆，更凸顯馬克龍縱有歐洲盟主雄心，惟北約卻非法國或歐洲所能主宰的尷尬，重挫「歐洲夢」。歐盟原奉行獨立的對俄政策，今次也不得不下政治決斷與美國體齊，犧牲自身利益來制裁俄羅斯。德國對俄政策逆轉，叫停北溪二期項目，更隨時打亂這歐洲最大經濟體以天然氣作為過渡能源，邁向碳中和的綠色轉型大計。

數中美俄，目前雖能一定程度各取所需，但同時都進退維谷。

對俄羅斯而言，普京總體目標已基本實現，烏克蘭成為格魯吉亞第二，境內出現俄方武力保證的分離地區，加入北約希望徹底幻滅。只是烏戰局未定，西方更在對烏運送武器，俄軍若無法速戰速決，則恐捲入泥潭。

普京就算能軍事獲勝，亦須硬吃西方決心異常的經濟戰。俄在這方面完全不是對手，經濟短板雪上加霜，恐進一步拖累發展步伐，甚至危及普京國內威信。普京與北約達成全面協議、重塑東歐安全格局的希望，在可見將來也很可能落空。俄烏兄弟民族反目更深，對東斯拉夫民族自強恐是百年負面影響。

對美國來說，拜登政府逼得普京發難，渲染俄侵烏的「狼來了」終算應驗，對俄強硬成為內政外交乏善可陳下，面對年底中期選舉的「政績」。東歐危機助了拜登鞏固跨大西洋同盟，更使美國準備加息之際收割歐洲資本。

只是比起普京出手強橫，美國再次顯得軟弱無力。俄羅斯視阻止烏克蘭加入北約為核心利益，說明這是寧可吃草也要捍衛，決心不是西方制裁所能動搖。美國頑固伸手一個非核心利益，且根本無意保護的烏克蘭，戰略上已鑄成大錯。美兩黨則在西方空前團結下照樣互相攻訐，盡顯美國頹廢相。

京做好對外溝通 防遭美澳嫁禍

至於中國，美國漫無目的地與俄折騰就是好事。美國認定中國是最大對手，卻無法改正單極霸權本色，容不下一個早已相對積弱的俄羅斯，結果只會不斷虛耗自己，變相為中國崛起帶來更大空間。烏克蘭悲慘命運也繼阿富汗後，再次說明美國不可信靠，成為各地恃美反華勢力又一明鑑。

不過，中方對烏克蘭問題，以至俄羅斯與西方關係的和稀泥態度，必會更難平衡和帶來更大尷尬。中方雖然理解俄方抵抗北約，普京分裂別國手段卻絕非中方樂見，惟西方很可能只會看到中俄親密，令中國形象與外交戰略受損。美國、澳洲等政客已經露出，將自己面對俄羅斯的無能和失敗，嫁禍中國的傾向，中方此時必須做好對外溝通，尤其是對歐盟與中東歐國家的思想工作，以免飛來橫禍。

▲ 俄軍全面進攻烏克蘭，要將烏克蘭繳械「去軍事化」，並推翻烏總統澤連斯基。（路透社資料圖片）