短期禁追欠租 宜優化方案達多贏

上周發表的2022/23年度財政預算案之破天荒新招，是立法禁止業主對指定39類行業或處所租戶，採取法律行動追討欠租或申請破產；而在法定「保護期」的這3個月間，業主亦不能以欠租為由，停止提供服務（包括供水供電）或以其他方式干擾租戶運作，違法業主可被罰款所追收租金之3倍或5萬元。

財政司司長同時表明，根據控疫情況，有需要的話相關規例會延長最多3個月，也就是該法例6個月後會自動失效。

細節恐遭誤解 扭曲抗疫目標

既是史無前例的措施，甫出台定必惹來爭議，畢竟直接干預業主和租戶之間的關係，確與香港過往的「自由營商環境」形象有衝突；重點是，目前疫情嚴峻的程度也屬史無前例，既如是，則非常時期才要運用非常手段。關鍵在於財爺一早強調：此乃短期兼一次性措施，故此才設定「日落條款」，藉以對外表明其用意。

盡管如此，新招執行細節仍有不少遭公眾誤會，以至扭曲齊心抗疫這個總體目標，例如：

（一）不能追討的租金部分，由今年1月1日起開始計算--換言之，租戶此前已經拖欠的租金，仍然可根據原有租約處理，業主並非完全不能追租。

（二）「不能以法律途途徑追租」並不等於有法定免租期--租客要繼續按合約交租，並在保護期完結後，就期間未償還的租金，仍具有法律責任。

（三）業主租舖簽約時，依一般手續會要求租客先付「兩按一上」（即兩個月按金再加一個月上期）--雖然這些已繳納款項業主或會感覺「袋袋平安」，但實際上按金如無意外，多數會於租約完結時退還，其本質正是為業主提供保障，在一旦需要追討欠租時有「2＋1緩衝」，概念層面與財爺提出的「3個月保護期」做法脗合。

（四）只針對39類受疫情打擊行業--租舖畢竟屬於投資行為，必然存在風險。相對而言，今次指定39類行業租戶，其實也因為疫情而面對不可抗力負面影響，所以政府才要求相關處所的業主，跟社會一同共度時艱，否則大量中小微企被迫結業，對整體經濟打擊更大，疫後復甦將會更困難也更漫長。

（五）支援有需要的業主--既明言共度時艱，當然不會「迫死」業主，故此政府將針對長者及其他有需要業主，於申報資產和收入狀況後，百分百擔保他們3個月租金、上限為10萬元之免息貸款，銀行亦會因應受影響業主情況提供「還息不還本」方案。

留意若果政府再以前年「保就業計劃」的方式，按公司員工人數補助企業的話，當中必然會有相當數額的公帑資助用來交租：因為搬去另一地點經營，就算可以縮減租金，但始終要付出裝修費用，划不來。

鼓勵業主商戶 多溝通減摩擦

當時「保就業計劃」之主要目的，是希望僱主不要裁員，所以透過鼓勵僱主們與員工協調（例如每周4天工作再配合輪更制和在家上班），藉以保住職位。然而，不少企業因為疫情持續反覆，因此繼續沿用這種省卻人手的安排，故面對第五波疫情來勢之猛，並避免Omicron變種病毒在員工之間擴散，中小微企如今實在難以進一步內部調配應對打擊。

於是，財政司司長惟有從企業營運開支之另一主要組成部分--租金方面入手，轉為鼓勵業主和僱主協調，找出支持營運從而能夠繼續交租的多贏方案。

從解困角度出發，既然「短期禁追欠租」政策背後之主要目標，在於鼓勵業主和僱主協調，那麼政府大可以此為基礎，嘗試優化現有方案，以安撫部分小業主的憂慮情緒：畢竟小業主的生活開支縱有困難，亦未必想透過政府百分百擔保計劃借錢，特別是要求長者業主提供各項煩瑣的資料做審查，事後還要欠下銀行一筆債務，壓力也大。

再者，新法例仍有機會延長多3個月，也就是小業主可能有半年不能追討欠租，到時就算全數沒收「兩按一上」，仍要蝕租至少3個月--於疫情不斷惡化下，這3個月額外欠租既不確定、又不能以法律方式索償，小業主們心理上自然覺得被動而產生不滿。

強制仲裁機制 非常方法追討

針對上述憂慮，政府可考慮新法例生效3個月後，引入免費「強制仲裁」（mandatory arbitration）機制：租戶在租金拖欠3個月後，如業主和租戶雙方仍未能就怎樣償還欠租達成共識，在業主採取進一步法律行動之前，按法例規定必須進行仲裁。

仲裁是以當事人同意為基礎的爭議解決辦法，讓雙方進一步闡明自身立場，再由獨立仲裁員解決爭議，而仲裁員作出的裁決（主要是根據租戶能力，決定如何攤分還款），對參與仲裁之雙方均具有法律約束力，也就對業主有一定保障。

事實上，英國政府去年11月引入了強制業主和租戶進行仲裁的《商業租金（新冠病毒）草案》，並將於下月生效，而涉及仲裁的重點，正是聚焦因疫情而累積拖欠之租金。

另外，配合強制仲裁的做法，英國政府在新法例生效前，已更新官方指引，讓業主和租戶學懂如何制定一套雙方皆清晰的「償還欠租程序」，目的是真正需要強制仲裁時，兩方面均已有相當程度的準備，從而方便仲裁員了解情況，以加快解決爭議。

與香港相約，英國這條新法例主要針對受疫情嚴重打擊之行業，並只會處理疫情期間（即不包括其他時間）之欠租，又訂明仲裁員可決定的租戶全數償還欠租期限，最長只有24個月；加上英國和香港均屬於普通法法域，做法極具參考償值--至低限度，政府在未來兩個月內，可考慮推出類似的「如何制定償還欠租程序」之官方指引，鼓勵租戶和業主加強溝通，減少摩擦。

▲ 2022/23年度財政預算案之破天荒新招，是立法禁止業主對指定39類行業或處所租戶，採取法律行動追討欠租或申請破產。（資料圖片）