英特爾AMD配合制裁 停向俄供芯片 國際版 2022/02/28 分享： 烏俄爆發戰爭，觸發歐美對俄進一步制裁，俄媒報道，芯片巨擘英特爾（Intel）及AMD將因為美國政府制裁措施，停向俄羅斯提供芯片，長遠勢對俄羅斯經濟發展構成嚴重打擊。 俄羅斯媒體RBC引述3名消息人士報道 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 普京命核彈部隊備戰 美指虛張聲勢 今日 普京命核彈部隊備戰 美指虛張聲勢 烏國憂斷網 馬斯克稱提供星鏈寬頻 今日 烏國憂斷網 馬斯克稱提供星鏈寬頻 內地有網民戲謔戰爭 官媒籲理性發言 今日 內地有網民戲謔戰爭 官媒籲理性發言 你可能感興趣 普京命核彈部隊備戰 美指虛張聲勢 今日 01:00 普京命核彈部隊備戰 美指虛張聲勢 烏國憂斷網 馬斯克稱提供星鏈寬頻 今日 01:00 烏國憂斷網 馬斯克稱提供星鏈寬頻 內地有網民戲謔戰爭 官媒籲理性發言 今日 01:00 內地有網民戲謔戰爭 官媒籲理性發言 地緣政治 制裁 戰爭 超微（AMD，美：AMD） 英特爾（Intel，美：INTC） 晶片 信用卡 銀行