英特爾AMD配合制裁 停向俄供芯片

烏俄爆發戰爭，觸發歐美對俄進一步制裁，俄媒報道，芯片巨擘英特爾（Intel）及AMD將因為美國政府制裁措施，停向俄羅斯提供芯片，長遠勢對俄羅斯經濟發展構成嚴重打擊。

俄羅斯媒體RBC引述3名消息人士報道

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