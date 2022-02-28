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英特爾AMD配合制裁 停向俄供芯片

國際版 2022/02/28

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烏俄爆發戰爭，觸發歐美對俄進一步制裁，俄媒報道，芯片巨擘英特爾（Intel）及AMD將因為美國政府制裁措施，停向俄羅斯提供芯片，長遠勢對俄羅斯經濟發展構成嚴重打擊。

俄羅斯媒體RBC引述3名消息人士報道

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地緣政治 制裁 戰爭 超微（AMD，美：AMD） 英特爾（Intel，美：INTC） 晶片 信用卡 銀行

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