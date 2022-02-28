普京命核彈部隊備戰 美指虛張聲勢 烏第2大城市爆激戰 天然氣管道被炸毁 國際版 2022/02/28 分享： 俄烏戰雲密布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）動用核威懾，下令掌控俄羅斯核彈的部隊進入備戰狀態。雙方在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）爆發激戰，當地天然氣管道被炸毁，烏克蘭又宣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 英特爾AMD配合制裁 停向俄供芯片 今日 英特爾AMD配合制裁 停向俄供芯片 烏國憂斷網 馬斯克稱提供星鏈寬頻 今日 烏國憂斷網 馬斯克稱提供星鏈寬頻 內地有網民戲謔戰爭 官媒籲理性發言 今日 內地有網民戲謔戰爭 官媒籲理性發言 你可能感興趣 英特爾AMD配合制裁 停向俄供芯片 今日 01:00 英特爾AMD配合制裁 停向俄供芯片 烏國憂斷網 馬斯克稱提供星鏈寬頻 今日 01:00 烏國憂斷網 馬斯克稱提供星鏈寬頻 內地有網民戲謔戰爭 官媒籲理性發言 今日 01:00 內地有網民戲謔戰爭 官媒籲理性發言 地緣政治 軍事衝突 戰爭 俄羅斯 烏克蘭 普京 核武