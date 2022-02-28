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普京命核彈部隊備戰 美指虛張聲勢

烏第2大城市爆激戰 天然氣管道被炸毁

國際版 2022/02/28

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俄烏戰雲密布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）動用核威懾，下令掌控俄羅斯核彈的部隊進入備戰狀態。雙方在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）爆發激戰，當地天然氣管道被炸毁，烏克蘭又宣

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