華置商場外賣送購物現金券 抗疫保健品7折發售

為咗留家抗疫，相信大家都多咗買外賣，黛安收到風，華人置業集團管理嘅商場，由即日起會向場內惠顧外賣食品嘅顧客送購物現金券；商場嘅網上商店仲會開售總值近$300萬嘅商戶現金券，同時加推「抗疫保健產品」，全數以7折發售㖭。

即日起至3月27日期間，大家喺The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶及東角LAFORET嘅指定食肆外賣食品，然後即日向場內顧客服務中心出示外賣收據（不設最低消費），可獲贈$50嘅商場購物現金券，現金券適用於超市、個人護理、零食、玩具、運動用品店等，名額5,000個，先到先得，送完即止。

另外，佢哋嘅e-SHOP（https://eshop.malls-jetso.hk/）仲會以7折開售總值近$300萬嘅商戶現金券，呢啲現金券涵蓋逾25間食肆及零售戶，包括峰壽司魚屋、Marks And Spencer、New Balance等，手快有手慢就賣晒喇。網店亦會加推唔同嘅「抗疫保健產品」，包括「康鈣C C+鈣水溶片」及「好也有機水果維C片」等，幫大家增強抵抗力，真係好細心！

本文轉載自《晴報》