  • 17°C
香港時間 : 2022228日 (一) 04:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華置商場外賣送購物現金券 抗疫保健品7折發售

行政人員版 04:00 2022/02/28

分享：

為咗留家抗疫，相信大家都多咗買外賣，黛安收到風，華人置業集團管理嘅商場，由即日起會向場內惠顧外賣食品嘅顧客送購物現金券；商場嘅網上商店仲會開售總值近$300萬嘅商戶現金券，同時加推「抗疫保健產品」，全數以7折發售㖭。

即日起至3月27日期間，大家喺The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶及東角LAFORET嘅指定食肆外賣食品，然後即日向場內顧客服務中心出示外賣收據（不設最低消費），可獲贈$50嘅商場購物現金券，現金券適用於超市、個人護理、零食、玩具、運動用品店等，名額5,000個，先到先得，送完即止。

另外，佢哋嘅e-SHOP（https://eshop.malls-jetso.hk/）仲會以7折開售總值近$300萬嘅商戶現金券，呢啲現金券涵蓋逾25間食肆及零售戶，包括峰壽司魚屋、Marks And Spencer、New Balance等，手快有手慢就賣晒喇。網店亦會加推唔同嘅「抗疫保健產品」，包括「康鈣C C+鈣水溶片」及「好也有機水果維C片」等，幫大家增強抵抗力，真係好細心！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 麥當勞延續驚喜 今日限定$10歎鹽酥麥炸雞
今日
麥當勞延續驚喜 今日限定$10歎鹽酥麥炸雞
八卦名利場 - 蘇寧精選產品低至34折 做會員送$850網店優惠
2022/02/25
蘇寧精選產品低至34折 做會員送$850網店優惠
八卦名利場 - 新地無償借地 建臨時隔離設施 提供$1500萬物資助抗疫
2022/02/25
新地無償借地 建臨時隔離設施 提供$1500萬物資助抗疫
八卦名利場 - city'super「清酒祭」 逾300款風味佳釀
2022/02/24
city'super「清酒祭」 逾300款風味佳釀
八卦名利場 - 信和商場「3重升級賞」 S現金券逾100%回贈
2022/02/24
信和商場「3重升級賞」 S現金券逾100%回贈

上一篇文章

麥當勞延續驚喜 今日限定$10歎鹽酥麥炸雞

下一篇文章

疫下招募專才 3招提升成功率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？