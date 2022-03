WFH成新常態？LFH才是新潮流！

相信大家對WFH(Work From Home,在家工作)不會陌生,但原來近期社會又興起所謂的LFH,並預期LFH將在本港愈趨流行?到底甚麼是LFH?Learn From Home(在家學習)?非也,答案是Loan From Home(在家貸款)!



面對變種病毒的威脅,不少打工仔因疫情必須在家工作,而部分人更可能遇到公司停業而手停口停,收入大減。然而,正如楚原導演所說:「無論昨天多失意,當新一天開始,也要繼續生活下去。」因此,即使經濟前景未明,但大家也不要輕易氣餒,無論任何時候,深明港人需要的KM信貸都會在你身邊,為大家提供快捷方便的現金周轉服務,助你解決生活燃眉之急。



善用科技 貸款服務做到快狠準



提到貸款周轉,大家可能會想到需要準備大批文件,又要視乎信貸評級,而且審批需時,變相出現遠水不能救近火的情況。不過,隨着資訊科技的普及應用,上述情況已經成為歷史。就以KM信貸為例,品牌使用人工智能(A.I.)和大數據取代人手評估客人的信貸風險,能夠迅速滿足客人的貸款需要。而該系統更會參照申請人的貸款紀錄進行機器學習,令日後的貸款批核更為精準。



WFH已過時 潮流興LFH



為何KM信貸的A.I.智能貸款系統能夠做到快、狠、準?全因該系統能夠大幅減少借貸所需的時間成本──A.I.智能貸款系統會審核貸款申請者提交的文件,包括入息證明(糧單)、郵寄住址證明,以及身份證明文件等,並極速計算出個人化的貸款額和還款期,為申請人度身訂造最合適的貸款方案。



由於申請過程全由系統處理,所以全程可在網上進行,在接收客戶遞交的貸款文件後,系統最快10分鐘內可發出批核結果,更可以最快30分鐘過數,即使安坐家中也能迅速解決資金周轉需要,在人人WFH(Work From Home)的情況下,實現LFH(Loan From Home)!*



提升客戶服務滿意度 助KM信貸走到最前



無論任何企業,清晰透明的運作均有助公司提供更快捷及順暢的服務從而提升客戶的信任,而金融貸款公司尤甚。試想像,當你打算申請貸款,但發現相關公司的網站只簡單列出服務項目及收費,其他詳細資料及條款卻一一欠奉;又或是當你致電客戶服務熱線,發現該公司員工對公司產品、服務以至背景缺乏認識,支吾以對,更逞論提供快捷的貸款服務,試問又會否敢於使用呢?



為了令客戶能準確獲得所需的資訊,KM信貸積極透過多元化的措施,提升公司資訊的透明度,當中包括定期舉辦部門專案管理分享,讓不同部門的員工了解公司的運作,而員工亦可以透過內部聯絡板與其他部門的員工聯絡和更新資訊。此外,KM信貸更會不時舉辦跨部門會議,促進不同部門之間的緊密合作,從而讓公司所有員工均清晰知道產品資訊,從而向客戶提供快捷方便的貸款服務,提升客戶滿意度之餘更能讓公司走得更前。



KM信貸破舊立新 矢志成為創新貸款公司



KM信貸乃貸款業界的知名品牌,公司致力為香港人提供專業、可靠的私人貸款服務,活用最新科技對內精簡繁複的手續,對外提升貸款人的服務體驗。金融科技的發展一日千里,A.I.技術不只深入大眾生活的不同層面──網購、自動駕駛、手機智能助理等,令大大提升你我的生活質素。因此,KM信貸頡極引入科技改革貸款服務,帶領信貸行業向前發展,重新定義申請貸款所需速度和流程,助大眾在疫情下更好地把握機遇,迎接挑戰。



*受條款及細則約束,詳情可瀏覽KM信貸網站:https://bit.ly/3t430yZ

