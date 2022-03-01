KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 副刊版 2022/03/01 分享： 不論需要避疫自我隔離或是工作用途，租住酒店房間也是不錯的選擇。KKday最新推出多間酒店淨房獨家優惠，當中包括尖沙咀凱悅酒店、都會海逸酒店、The Mira、Hotel 1936及香港紫亭等，價錢最平 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 2022/02/26 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 2022/02/23 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 2022/02/15 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 2022/01/22 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 2021/11/19 Pinkoi文創市集周末再開 逾百品牌兼設Hello Kitty、miffy 及 Noritake快閃店 網購平台 酒店 著數優惠 信用卡 銀行