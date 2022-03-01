逢有大事件，鍵盤俠亂吹水就出現。烏克蘭俄羅斯開打，中國網民除了關心戰亂外（大多數都指摘是美國搞事），也多人提出的口水表態，是要群起拯救烏克蘭美女，那亦是烏克蘭這國家給到中國社會的普遍印象。

其實有兩個主印象，一是足球，二是來自烏克蘭的女模特兒。特別是後者，在時尚媒體圈混的話，一定會見過大批烏克蘭美女去試鏡和拍攝的場景。巴西和烏克蘭，都是中國輸入最多的模特外勞來源地。攝影師朋友就曾拍過一組在北京居住的這個群體的家居照，都住在簡陋的房間，通常鄉里或模特兒群合租。其實簽證和打工是有灰色地帶，不少是拿學生簽證到中國。朋友有一位烏克蘭女友人，簽證到中國學中文，但幾年下來沒幾句學好。反而是嫁給在中國的俄羅斯男人，丈夫的簽證過期，就以伴讀身份續簽。

當然，中國人是基本上分不清誰是俄人誰是烏人，反正都當是俄羅斯人。而總體而言，雙方看對方的印象都一般。在東北和北京，接觸他們的機會較多，中國朋友們都覺得烏克蘭人仍有種莫名的自傲，居高臨下對中國社會人情多多意見。相比起英美人士那種也是多意見但表面上也客客氣氣，俄烏朋友被認為有着一如普京的那種冷漠。但中國人也覺得，「你咁叻」又何必到中國搵食。

這些只是社會上人與人交往層面，在國家層面，中烏其實利益關係極大，特別是軍事器材，那是烏克蘭的招牌，和俄羅斯交惡前後，一直把中國視為替代市場。從航母、戰機（如最出名的殲15戰機）到空中加油機，都以技術或實體戰爭武器的不同形式輸入中國。