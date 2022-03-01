我曾做過市場調查顧問，所以明白一些運作，亦明白做調查和統計每一個步驟，由採樣到問題設計，都可以有刻意的操縱性（Manipulative）手段或不經意的漏洞，一條問題問的方式不同，可以得出兩個很不一樣的結果。

很感謝當年讀研究院時，教研究方法的教授第一堂課不是教學生統計學和研究理論如何權威，而是先叫我們去讀一本小書名叫《How to Lie with Statistics》，好讓我們先掌握如何一眼看穿那些用數字或圖表意圖誤導人的謊言。明白到世界如何在貌似客觀、理性的數字和語言下被扭曲後，我對一切統計調查報告都不會盡信，這當然包括市場調查。

有些市場調查是明知客戶想要甚麼，順着其心意去設計問卷和找人訪問，換句話說，報告結果在未調查前已篤定，數據只是用來支持那個客戶想見到或聽到的結果而已。結果，市場調查不是用來找出問題、突破盲點或了解目標群眾的真正聲音和需要，而是把客戶心目中想要的東西、輔以貌似很客觀的數據作支持，令客戶「好好睇睇」地強化或合理化想呈現的東西。不是所有市場調查公司都這樣做，有些很專業，但確有市場調查的手法並不達標。

坐於高高在上位置的，若不走入民間聆聽和觀察，只是盡信那些調查結果，或中層的匯報和安排，那就是離地、脫節、斷層的開始。電影《The Truman Show》（真人Show）的情節屢在現實發生：某地產企業高層們去境外視察公司的投資項目，當地市場部門聘請大量人士穿得身光頸靚扮在商場購物，以示人流多和人客檔次高，誰知其實是一班臨時演員。隔山買牛，靠中間人了解、安排或設計，都有機會未必是真相，或只是得悉真相的一部分。若那班高層在沒有當地同事安排下、自己像平民百姓般靜靜地走到實地隨處逛逛，可能看到不一樣境況。同樣，有時那些甚麼調查或諮詢，未必能真實反映實況。走入民間，直接聽聽現時平民百姓閒聊時說甚麼、罵甚麼、慨歎甚麼、擔心甚麼、希望甚麼，或許更貼近真實。