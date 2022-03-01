放寬按保 利好二手市場 地產版 2022/03/01 分享： 政府日前公布最新一份《財政預算案》，推出多項紓解民困措施，房屋方面最令人驚喜的是放寬按揭保險門檻，當中可申請最高八成按揭貸款的樓價上限由1,000萬元提升至1,200萬元，首次置業人士可申請最高九成按 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 再放寬按保 樓市「轉活」契機？ 2022/02/28 再放寬按保 樓市「轉活」契機？ 放寬按保樓價上限 樓市有生路 2022/02/25 放寬按保樓價上限 樓市有生路 疫情肆虐 樓價首季看跌3% 2022/02/24 疫情肆虐 樓價首季看跌3% 美通脹料回落 樓市購買力爆發 2022/02/23 美通脹料回落 樓市購買力爆發 新晉屋苑抗跌力強 表現勝傳統 2022/02/22 新晉屋苑抗跌力強 表現勝傳統 施政報告 財政預算案 賣地 印花稅 香港置業 北部都會區 首次置業 二手市場 土地供應 發展局