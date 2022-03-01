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放寬按保 利好二手市場

地產版 2022/03/01

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政府日前公布最新一份《財政預算案》，推出多項紓解民困措施，房屋方面最令人驚喜的是放寬按揭保險門檻，當中可申請最高八成按揭貸款的樓價上限由1,000萬元提升至1,200萬元，首次置業人士可申請最高九成按

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撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事

欄名 : 大行觀點

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