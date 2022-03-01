疫下兼顧長遠經濟發展 4大建議

今年《財政預算案》公布前夕，適逢疫情嚴峻，因此推出多項扶助措施，實屬無可厚非；不過，我們也不能忽略長遠的經濟發展，對此我有4點建議：

落實增研發開支 拓創科競爭力

1） 承諾了的研發開支在哪裏？

在2017年的施政報告中，特首提出要在本屆政府5年任期結束前，把本地研發（R&D）總開支相對GDP的比率倍升，由0.73%增加至1.5%。可是，根據統計處最新的數字，截至2020年香港的研發開支仍然佔不足1% GDP，進展遠遠未如理想。

反觀比鄰的深圳，研發開支年年遞增，在2020年的投入佔GDP達5.46%，較之前一年大增14%。其實內地也受新冠疫情打擊，但整體研發投資依然強勁，單在2020年內地R&D總量已達GDP的2.41%，去年也微升至2.44%。

即使香港能實現5年前的目標，與內地仍有距離，可是在今次財政預算案中，卻對此隻字不提，令人驚訝。我懇切希望政府盡速公布更新的達標時間表，因為這是香港未來創科競爭力的關鍵。

「未來基金」加碼 應設績效指標

2）政府要在「未來基金」的「香港增長組合」增加100億元，不知有否明確目標？

我們可以參考兩個規模相若、針對扶持初創的基金，分別為挪威創新署在2020年對新興產業125億挪威克朗（約110億港元）的投資，以及深圳以市場方式運作、總規模100億人民幣（約123億港元）的「天使母基金」。前者每一挪威克朗可刺激1.5倍的投資，而旗下投資的初創企業（成立3年之內）的營銷在2020年增加了超過15%；後者據報已培育了「潛在獨角獸」（估值逾1億美元）56個、估值超過10億美元的「獨角獸」項目1個，推動深圳新經濟的發展。

我們是否也可以為「未來基金」設立類似的主要績效指標（KPI）？當然，制定回報期和機制甚具挑戰，不過這些舉措除了有利市民監察成效，同時也對我們日後向外地輸出智慧城市服務非常重要。

攻智慧城市 推進綜合數碼平台

3）4大創新科技範疇，如今只重一環？

連綿起伏的新冠疫情，令人深切認識到生命科技的重要性，所以我對財政司司長預留100億在這方面的發展沒有異議；只是3年前的財政預算案中，除了生物科技之外，還有3大範疇，包括人工智能、智慧城市和金融科技，在今次的預算案中，這幾項的重要性急轉直下：人工智能只屬發展生物科技的一部分；金融科技僅得1,000萬撥款，以資助新概念的驗證測試；至於「智慧城市」則完全隻字未見。

猶記得2020年財政預算案中，提到智慧城市部分，指撥款一億元開發綜合數碼平台，促進數據整合和信息互換，以加強工程項目的監督。我不知相關進度如何，不過本港不少建築工程在數據整合和信息互換方面，仍然有待改善。

例如在北部都會區和交椅洲人工島這些影響香港未來幾十年的發展，政府往往只沿用舊有方法整合信息，甚至評估和規劃也如是，而少用全球多個政府行之有效的先進科技如地理資訊系統（GIS），即使政府已購買了這些軟件，也多束之高閣，浪費了資源，亦不利效率。

採互動地圖儀表板 施政更透明

4）增加公共財政的透明度，政府除了把投資收益反映在經營帳目內，可有更「貼地」和方便市民的舉措？

例如財政司司長提出要用50億元「未來基金」，成立聚焦大灣區投資機會的「大灣區投資基金」，公帑如何分配？是否可產生協同效應？要提高施政透明度，我建議當局採用互動地圖儀表板，一如政府新冠疫情儀表板般，把投資的行業和地區分布、投資金額和回報開誠報公，令市民清楚公帑是否用得其所，如此才更符合數碼時代的管治之道。

▲ 政府應盡速公布更新的本地研發開支達標時間表，因為這是香港未來創科競爭力的關鍵。（陳靜儀攝）