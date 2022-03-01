完善基層醫療系統 注重分流+預防

地區康健中心的成立，是本港推動基層醫療服務、扭轉醫療體制「重治療，輕預防」的重要一步。葵青地區康健中心作為全港首家地區康健中心，於2019年開始營運，雖然面對各種各樣的挑戰，但總算也累積一些寶貴營運經驗。

策略性採購 保醫療可持續發展

隨着愈來愈多地區康健中心即將啟用，基層醫療服務將於各區植根，我將透過本文與大眾及其他營運者分享經驗，希望政府在未來發展基層醫療服務時，應更有效分配資源及推動策略性採購，同時加強慢性病監察的科技應用，讓地區康健中心可更充分發揮醫療分流和疾病預防的角色，確保香港的醫療系統能夠可持續發展。

然而，不同持份者對地區康健中心也有不少的誤解，例如常有人誤以為中心是延續公立醫院的服務，要求我們開夜診和急症服務；另外，使用者只獲資助兩次私人醫生的診斷，這有嫌不足，使用者或寧可到醫院尋求持續性服務。

這些錯誤的期望落差，或許令中心與社區產生隔膜，但同時給予我們很大的啟發，反思如何改善服務模式，滿足市民需求。

隨着人口老化，市民患上慢性疾病的機會大增，而及早篩查和疾病管理，往往是避免病情惡化、引起其他不良影響或疾病的關鍵。

疾病篩查 宜交地區康健中心

在疾病篩查方面，目前地區康健中心未能普遍地進行血壓、糖尿的篩查服務，或許令不少街坊失望。放眼全港性的篩查計劃，除了大腸癌及乳癌篩查外，香港仍缺乏前列腺及婦女子宮頸癌等常見疾病的篩查，而現時中心礙於營運模式的限制，尚未發揮重大作用。

政府應將疾病篩查計劃交給地區康健中心，由我們向大眾傳播健康知識，善用社區網絡和透過醫社合作，盡早找出患者，作出及時的治療。

團結香港基金最近發表的研究報告，建議為45至54歲年齡組別的成年人提供「三高」篩查服務，可及早預防疾病。地區康健中心網絡內的家庭醫生和專職醫療人員，也可成為服務提供者，如「三高」指標反映為危險因素，中心可跟進其持續護理。

在私營醫療體系人手較充裕的情況下，我認為策略性採購的策略值得考慮，皆因社區十分需要疾病篩查，特別在人口老化而且貧窮的葵青區，需依靠公營系統注資；與此同時，私營醫療體系亦有足夠的能力提供服務，變相亦減低公營醫療的負擔。

一站式復康服務 較公院優勝

另一方面，不少病人在接受治療出院後，仍要接受一系列復康治療。與公營醫院相比，地區康健中心的空間、人手、時間及配套均較優勝，我們相信這些跨專業團隊為病人提供的一站式服務，如護士觀察併發症、營養師跟進飲食營養、藥劑師審視食藥分量與方法、社工支援家庭需要等，服務成果的確十分突出，但成本較高，還需要檢視長期推行的可行性。

此外，香港醫護專業人手人短缺，地區康健中心未必能負擔高昂薪酬成本，但可以透過善用社會資本，推動醫福社合作。要持續發展基層醫療服務，我們要培訓輔助醫療人員，如公共衞生、基層醫療、心理學的學生，更要安排他們到地區康健中心實習；長遠來說，政府應培育基層醫療服務的專職人員，除了包含上述3個範疇，還有運動體適能的知識，為服務使用者提供服務。

加強科技應用 促進居家安老

科技產品日新月異，樂齡科技產品在市面上也愈來愈多，惟這些家居用品價錢較貴，不是每個長者都能夠負擔。誠然，若我們可以將科技應用在監察長者慢性病方面，例如長者每日量血壓的數據可送到雲端，讓醫護人員可以遠程監察，配合社區支援隊照顧有需要的長者，已經可以解決很多長者照顧的問題。

我們曾經在屋邨設立護士站，協助長者處理尿喉、胃喉及洗傷口，成效十分好；很多長者都希望居家安老，因為他們在老人院會失去自尊、自由及選擇。所以，只要我們善用資訊科技，配合適當的社區支援，公共屋邨也可變成居家養老場所，長者不用到院舍，可以繼續在社區自由自在地生活，有助延長壽命及精神健康。

香港人口老化日益嚴重，預計至2039年，長者人口將增加至252萬以上，即每3個人有1個是長者，社區照顧及基層醫療需求將大增。我們應把握時間，盡快建立完善的基層醫療系統，讓本港長者獲得適當的照顧，為居家安老創造條件。

地區康健中心的營運踏入第三年，我認為政府應多聆聽營運者意見，按實際情況持續改善營運及管治模式，才可發揮康健中心的最大功能。

▲ 香港人口老化日益嚴重，我們應把握時間，盡快建立完善的基層醫療系統，讓本港長者獲得適當的照顧，為居家安老創造條件。（資料圖片）