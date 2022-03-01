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新地商場抗疫大優惠 彈性堂食‧禮券回贈‧外賣折扣‧免費泊車

行政人員版 04:00 2022/03/01

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晚市禁堂食措施延長至4月20日，黛安聽講新地12大商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki及錦薈坊等，即日起聯同逾200間食肆及商戶推出4大美食及泊車抗疫優惠。

例如「彈性時間」堂食優惠，就將午餐供應時段延長至下午3時，或提早開始晚餐時段，以配合政府鼓勵企業員工彈性午飯時間。商場亦會加推逾100項美食優惠，包括買1送1、消費滿指定金額送高達50%回贈嘅商場贈券。另外，商場會聯同場內各零售、超市同餐飲商戶推出消費賞，其中將軍澳中心就會推出「美食超市1+1」優惠，The Point會員喺場內食肆同超市百貨、健康生活商戶消費滿指定金額，即可獲Point Dollar當錢使。

The Point會員喺外賣自取平台落單，亦可享折上折，例如喺東港城嘅餐飲店外賣自取折扣低至8折，再透過平台獨家優惠碼，消費滿$300即減$100㖭；另外，仲有免費泊車優惠，好似晚上6時後喺上水廣場惠顧指定食肆外賣自取滿$100，即送$100餐飲美食優惠券及1小時免費泊車券，真係好抵。

本文轉載自《晴報

將軍澳中心推出「美食超市1+1」優惠。

東港城餐飲店外賣自取折扣低至8折，再透過平台獨家優惠碼，消費滿$300即減$100。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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