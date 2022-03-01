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華為電子書閱讀器 紙質體驗減眼負荷

行政人員版 2022/03/01

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疫情下，市民對電子書的需求增加，華為（HUAWEI）在昨天揭幕的世界流動通訊大會（MWC 2022）上，發布旗下首款電子書閱讀器MatePad Paper，售價為499歐元（約4,300港元）。

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欄名 : 科技新知

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