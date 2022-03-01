華為電子書閱讀器 紙質體驗減眼負荷 行政人員版 2022/03/01 分享： 疫情下，市民對電子書的需求增加，華為（HUAWEI）在昨天揭幕的世界流動通訊大會（MWC 2022）上，發布旗下首款電子書閱讀器MatePad Paper，售價為499歐元（約4,300港元）。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 加強網絡攻防 烏設志願IT軍團 今日 加強網絡攻防 烏設志願IT軍團 遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 2022/02/28 遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 2022/02/28 百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 2022/02/25 Meta拓元宇宙計劃 擬建AI語音繙譯器 名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 2022/02/25 名稱似TRUTH Social App獲逾10萬人下載 閱讀 華為 歐元