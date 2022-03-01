加強網絡攻防 烏設志願IT軍團

烏克蘭各城鎮正對俄羅斯的軍事行動展開激烈抵抗，有志願者響應烏克蘭政府的呼籲，加入由該國政府領導的志願IT軍團，在網絡向俄羅斯進行反擊。

烏克蘭副總理兼數碼轉型部長Mykhailo Fedorov，日前在

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