醫管局推中醫診療 助院舍抗疫 遙距外展服務 免診療費速遞中藥 港聞版 2022/03/01 分享： 醫管局開展「安老院舍中醫診療服務」計劃，為染疫院舍院友及職員提供中醫診療，支援安老院舍應對疫情，目標為1萬人次診症。 服務計劃經由註冊中醫師處方，療程共診症3次，每次處方中藥不多於5劑，並會安排速遞送藥 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 連花清瘟膠囊 中醫籲勿擅自服用 今日 連花清瘟膠囊 中醫籲勿擅自服用 兒科醫生：小童染疫 易引起併發症 今日 兒科醫生：小童染疫 易引起併發症 慢性病患等打針風險低 港大籲速接種 今日 慢性病患等打針風險低 港大籲速接種 你可能感興趣 連花清瘟膠囊 中醫籲勿擅自服用 今日 01:00 連花清瘟膠囊 中醫籲勿擅自服用 兒科醫生：小童染疫 易引起併發症 今日 01:00 兒科醫生：小童染疫 易引起併發症 慢性病患等打針風險低 港大籲速接種 今日 01:00 慢性病患等打針風險低 港大籲速接種 疫情 新冠肺炎疫情 中醫 院舍 香港浸會大學