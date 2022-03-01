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醫管局推中醫診療 助院舍抗疫

遙距外展服務 免診療費速遞中藥

港聞版 2022/03/01

分享：

醫管局開展「安老院舍中醫診療服務」計劃，為染疫院舍院友及職員提供中醫診療，支援安老院舍應對疫情，目標為1萬人次診症。

服務計劃經由註冊中醫師處方，療程共診症3次，每次處方中藥不多於5劑，並會安排速遞送藥

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