4,000 港幣試水溫　智能投資顧問度身訂造優質基金組合

在地緣政治不穩以及新一波疫情的持續影響下，今年全球經濟前景仍充滿挑戰。特區政府於近日發表的財政預算案中亦提出多項派錢措施，包括總額一萬元的電子消費券，以增加市民的可支配收入。對於一些想未雨綢繆、善用積蓄或者閒錢增加額外現金流的投資者，首先需要掌握適合的投資工具以增加回報並分散風險。除了透過自己投資或諮詢專業投資顧問外，隨着金融科技發展漸趨成熟，以人工智能（AI）技術驅動的智能投資顧問亦開始興起。



四大國際會計師事務所之一的德勤（Deloitte）曾經在諮詢報告中預測，在2025年，全球由機械人投資顧問（Robo-advisor）所管理的資產規模（AUM）有機會高達16萬億美元。智能投資顧問更因為投資門檻較低、收費更相宜，以及能夠為投資者節省時間等原因，廣為美國、歐洲等金融市場發展成熟的投資者採用。

AI自動操作 投資更省時省力



相比自行投資和傳統投資顧問，智能投資顧問利用AI制定投資組合，節省不少人力成本。市面上大部份的智能投資顧問需要投資者填寫客户分析問卷，了解其承受風險的程度，AI便會因應投資者的風險評級，推薦最合適的投資組合。它的另一特點，是能夠全天候7天 x 24小時追蹤市況，還會適時提醒投資者針對市場趨勢變動進行調整。



這些資產配置建議都是AI根據大數據和系統算法計算，相對客觀，避免投資者受主觀情緒、市場情緒影響，而作出錯誤的投資決定。如此一來，投資者就不再需要花大量時間研究市場走勢和篩選投資產品的時間，更省時、省心、省力。



藉投資組合表現 嚴選智能投資顧問



智能投資顧問會為不同風險類型人士建議不同的投資組合，組合大多囊括多種底層資產類別，如股票、基金等，並覆蓋了全球各個地區和大部分熱門行業。投資者利用智能投資顧問進行投資，即使投資金額較少，也能達到資產配置多元化。作為一種適宜長期投資的產品，使用智能投資顧問的目的，是為了在平衡風險的同時，還能帶來額外的收入。因此，關注它的投資組合配置及其盈利表現是相當重要的。



以華泰國際旗下一站式財富管理平台「漲樂全球通」App近期推出的智能投資顧問服務「樂投」為例，透過與本港領先業界的智能投資顧問技術公司AQUMON合作，由其科大博士團隊協助，以AI智能分析大數據並開發出多款基金配置組合供投資者選擇。



「樂投」提供一共10個風險等級和不同波動率的基金組合，涵蓋貝萊德（BlackRock）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富蘭克林（Franklin Templeton）、瑞銀（UBS）等經營穩健、業績健康的盈利龍頭旗下的優質基金組合，等同於由專業的專屬基金經理幫投資者打理投資組合。根據「樂投」過去5年的回測數據顯示#，進取型高波動組合的股票型基金比例為85%股票基金以及15%債券基金，在過去5年累計收益率高達140.12%，跑贏標普 500及恒生指數，同時年化波動率不到20%。

▲ 「樂投」進取型高波動組合與各大指數對比#

▲ 「樂投」10 個風險等級和不同波動率的基金組合

#資料來源：AQUMON, 以上結果為2016年11月30日至2021年11月30日的進取型高波動組合的回測收益表現，收益率是AQUMON根據基金公司披露的扣除管理費用後計算得出的。



在投資過程中，不少投資者都會擔心被各種手續費蠶食利潤。相比傳統投資顧問需要收取較高佣金，智能投資顧問因節省了人力成本，收費普遍較低。以「樂投」為例，投資門檻非常低，只需要500美元，相約港幣4,000元便可以開始投資，而且0投顧費及0基金申贖費，可以最大化投資者的收益回報。



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（特約）