應對加息周期及通脹升溫　把握環球派息機遇

重要信息： • 本基金的股票證券投資可能因股票價值波動以及所投資的股票證券計值貨幣匯率波動所影響而招致巨額損失。 • 本基金的債務證券投資可能受利率變化，信用評級，以及計值貨幣匯率波動所影響。投資政府發行或擔保的債券可能涉及政治，經濟，違約或其他風險。 • 本基金可投資於新興市場證券，並可能會因流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及高度波動的可能性等因素而承受額外風險。 • 若本基金投資於低於投資評級或無評級的債務證券，包括高收益債券，可能承受流動性、波動性、違約及對手風險。 • 雖然本基金以審慎方式運用衍生工具，而且只作對沖及／或有效率地管理投資組合的用途，在不利的情況下，衍生工具可能令本基金承受巨額損失的風險。 • 本基金可酌情決定從資本及／或實際從資本支付股息。這相當於退還投資者部分原有的投資或分派資本收益。上述分派可導致每股資產淨值即時減少。 • 就貨幣對沖股份類別採用的貨幣對沖程序未必能確切地進行對沖，並不保證對沖會完全成功。 • 投資者不應單憑本文件而作出任何投資決定。

隨着美國聯儲局宣布自2018年起首次加息，全球貨幣政策亦因此揭開新的篇章，而尋找可持續的高收益來源機遇，與能應對市場波動的分散投資配置，亦將成為應對加息及高通脹挑戰的關鍵。若投資者希望在新常態中從投資及風險取得平衡，不妨考慮適合作長期配置的「資本集團資產收益創造者基金（盧森堡）」（下稱「資產收益創造者基金」）。



資本集團投資總監李樂鳴表示，市場普遍預期聯儲局加息步伐將愈趨進取，加上烏俄衝突局勢不明朗，無可避免會引發一些波動性，不過具經驗的基金經理及分析員，不會忽略現時整體環球經濟和部分企業的穩健基本面，而最重要是保持長綫投資。



穩健基本面利好股價 增持個別板塊受惠股

理論上，加息會對股市造成負面影響，但李樂鳴認為未必需要過分擔心：「在年初的拋售之後，標普500遠期市盈率已經下降到與2016年底至2018年初期間相若的水平，而當時的利率約2厘，所以投資市場在一定程度上已經對加息周期迅速做出調整。加上盈利仍然主導着股價表現，而市場普遍預測標普500及MSCI ACWI全球指數在今年的盈利增長可達8至10%，有助鞏固股票市場的表現。因此，投資團隊會繼續抱持較長綫，並以個別選股為主的高收益投資策略。」



李樂鳴補充，「資產收益創造者基金」亦可配合通脹主題及企業恢復派息的趨勢：「針對通脹，基金經理已經作出相應的增持部署，第一是有較高定價能力的企業如食品及飲料股，因這類企業較容易將成本轉嫁給消費者；第二是半導體行業，該板塊受惠於全球晶片短缺導致的強勁需求，具強勁議價能力，預期派息亦持續增加；第三是能源及原材料，因應各國經濟復甦需要，商品價值近期急升，相關企業盈利前景不俗。」

▲ 李樂鳴表示，「資產收益創造者基金」靈活配置於周期性復甦或股值型企業，以及投資於有強大定價能力的企業，在通脹及利率上升，以及市場波動的環境下，是適時的多元資產投資選擇。

恢復派息動力更強 增周期性行業比重



疫情持續逾兩年，初期有不少企業暫停派息，但隨着環球經濟復甦，近期已相繼恢復派息，預料派息增長率會逐步提升。現時「資產收益創造者基金」中的9成企業，在過去12個月內派息率均能維持或有所上升，投資團隊有信心在經歷了先前的調整期後，現時所投資的企業更具派息潛力。



過去數年，環球股市的焦點一直集中於追求增長，以致增長型企業的表現持續優於價值型企業。然而，自2021年11月底以來，有關趨勢出現重大逆轉。受到地緣政治緊張、潛在加息及通脹升溫等憂慮所影響，環球股市轉趨波動，導致投資者轉投防守性較高的價值型股份作為「避險」資產，而可提供穩定收益的派息型股票更加備受追捧。由於「資產收益創造者基金」集中投資於派息型股票，因此亦能受惠於有關趨勢的改變。截至2022年2月底，基金在過往三年的年化回報為6.9%，而過去一年更錄得8.9%回報1。



此外，由於近期資金開始流入周期性行業，投資團隊亦作出相應部署，例如調高了部份金融板塊相關投資的比重，旨在提升可持續性收益；另一方面，持有配合長期趨勢且基本因素較佳的企業，亦有望帶來可觀的長遠回報，例如環球5G及雲端設備板塊，以及公用事業中從事綠色能源的企業。



政府債券增防守性 短存續期駕馭加息



為減低市場波動對「資產收益創造者基金」的影響，投資團隊採用了攻守兼備的資產配置，派息股及債券分配比例一般約為7:3，其中債券主要為以美元計價的投資級別債券，以提升組合的穩定性。李樂鳴解釋：「固定收益部分可分散風險，提升抗跌力，例如佔一定比重的投資級別債券及美國國庫債券，由於相對派息股的相關系數較低，具有一定防守性。過去一段時間投資團隊亦調高了通脹掛鈎債券的比重，致力在高通脹環境下保持收益，同時縮短債券組合平均存續期，以減低未來加息環境中的負面因素。」



投資決策融入ESG因素 設監察流程識別潛在風險



資本集團在挑選投資項目時，會考慮環境、社會及管治（ESG）議題，並透過深入分析、持續監察，以及主動參與，將ESG全面融入投資決策流程。李樂鳴指出，資本集團的投資團隊以主動行使積極擁有權（Active Ownership）及代理投票（Proxy Voting）等方式，持續主動與企業管理層溝通，推動企業採取及實踐更佳的ESG策略，如2021年資本集團共安排了超過2萬個企業會議，反映與企業協作的積極性，同時亦加深我們的投資專家對ESG 議題的認知。



關於資本集團



資本集團擁有90年投資經驗，管理資產達2.7萬億美元，逾450名投資專才遍布全球，平均投資年資達27年2，其「多重基金經理制度」集合各投資專家的經驗與決策，助我們駕馭過去不同的經濟周期和市場環境，為投資者實現長遠目標。有關資本集團的更多資訊，請瀏覽＞按此＜

1 資料來源：資本集團，截至2022年2月28日，以美元計，已扣除代表股份類別（即B類股份）的管理及行政費，並計算為相關期間基金資產淨值的增減。有關進一步詳情，請瀏覽capitalgroup.com/hk/zh。基金曆年回報：2018年（自9月21日成立至12月31日）：-6.4%；2019年：15.4%；2020年：1.6%；2021年：13.4%；2022年初至今（截至2022年2月28日）：-2.7%。

2 資料來源：資本集團，截至2021年12月31日。資本集團透過三個投資部門管理股票投資。該等部門獨立作出投資與代理投票決定。固定收益投資專家為整個資本集團組織提供固定收益研究及投資管理；然而，對於擁有股票特點的證券，他們僅代表三個股票投資部門的其中之一。

過往業績並非將來業績的保證。投資的價值及來自股份的收入可升亦可跌，閣下可能損失部分或全部原投資額。本資訊並非完整及不適用於提供意見。個別人士的陳述僅代表其截至發佈日的個人立場，不一定反映資本集團或其聯屬公司的意見。



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（特約）