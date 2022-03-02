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撤僑走不走

副刊版 2022/03/02

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看中國與國際的經貿關係，風向標在哪？中小企會跟你說，是義烏小商品城。這裏就是一個出口聯合國，或者以國家和主題用品為單位的世博商貿園區。這裏有全球最大的聖誕樹和裝飾產品市場，有世界不同宗教的儀式用器物，小至某個非洲小國和印度某小眾宗教的用品都能找到。

義烏消息說，往烏克蘭的外貿和輸送，已經叫停；發去外貿公司等出發的，要打回頭；平時從寧波港口出運的貨品，也停在那裏。至於近年開闢了的火車陸路貨運綫，則可由廣州直去。

烏克蘭雖然在中國的名堂不響，但也是一帶一路的中段重心，過了她就抵達波蘭及歐洲核心，所以此前中烏政經關係一直保持着微妙的平衡。近年甚至烏克蘭為中國開通了免簽，網民開玩笑為方便大家去找洋媳婦。

看數據，在烏克蘭的中國公民，大約六千人，主要搞中烏外貿和讀書。消費產品上，中國輸入烏克蘭由農用的器材（如割草機）到家用電飯煲、茶葉、三輪車、手機都有，就是典型的低價產品的製造輸出，近年中國產汽車也是另一筆大生意。烏克蘭輸到中國的，多為原材料和糧食，由鐵礦石、玉米到大麥（軍備相關該不算入這種生活類清單）。

和其他前蘇聯小國相似，以過往探訪中亞地區為例，留這區國家發展的中國人，好多是早年來此留學，畢業後成為該地中國通，做起進出口生意，有房有事業，傾向保留中國身份。

中國已撤離在烏克蘭的中國留學生，媒體採訪當地中國人，說是有查詢過回國意向，但看到不少受訪者的表態，還是偏向先留在烏克蘭觀望，雖得常要到地下停車場躲避。加上疫情，他們怕一旦離開不知何日能回去，那是他們經營半生的所有。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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