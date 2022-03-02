關於烏克蘭戰況，不同媒體有不同立場和分析，在我認識的圈子裏，亦有不同人分享不同資訊。政治、歷史再加上利益混合起來，從來是複雜兼不美麗的東西，甚麼人如何分析局面、解釋始末，對我來說，都未必反映真實的全部。

每個人都受自己日常所接觸的媒體影響，而每人日常所接觸的媒體，亦是因個人既定和偏向的立場而去選擇，所以任何講到好像很熟悉世界大局的分析，我都會瀏覽，但我對那些用非常肯定口脗講到中、俄、美、歐、烏一定是這個因，所以有這個果的分析人士，都不期然地懷着一顆匪夷所思之心去靜觀：為甚麼這麼肯定自己所說的是正確無誤？為甚麼那麼肯定自己就是掌握大局行情那位？在大時代的每個人，極其量只知一部分真相。

我認為，最重要的不是一個人分析大局是否料事如神，因為學者、權威、客觀口脗，也可隱藏扭曲的角度和事實。要留意的，是一個人在看到生靈塗炭和他人苦難之時，有甚麼反應？理論上，那應該超越一切立場。面對眾生苦難，若其反應和潛台詞是：他們的苦難是由於某種因果，又用個比喻去合理化人家的苦難，甚至幸災樂禍，那我大概知道其人之心態和心腸怎樣。亦可能這世界仍有一些人對別人的苦難是如此對待，我們人類才源源不絕地有那麼多的人為苦難。在我看來，對於他人的苦難，一個Compassionate Mind（擁慈悲心的頭腦）絕對比一個Analytical Mind（只懂分析的頭腦）來得重要。

看着烏克蘭人民的苦難照片，心有戚戚然，一位年輕爸爸吻別妻女上戰場去，彼此都知，那一刻其實是生離死別。看着那些相片，我甚至不敢有閃念去說那些「真是感恩和幸運我們身處之地沒有戰爭」這類其實只念自身安好的說話，因為在同一時空，我知道有很多人正在飽受苦難折磨。沒有眾生是「deserve」（抵他們受）人為製造苦難的，隔岸觀火去分析人家的苦難很容易，但世界大概不會因有很多分析評論家而變得美好和善良吧！混亂的大時代，我們或許需要更多懂得憐憫眾生苦難的頭腦，人類才能脫離苦難。