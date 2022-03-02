疫情很大程度地改變人們的工作及生活模式，一般除WFH在家處理公務外，人們普遍減少交際娛樂，或多了上網購物，或增多了獨自戶外跑步競步。隨跑跳運動習慣改變，臨床確多見足踝扭傷個案。一般而言，輕度的足踝扭傷經4至6星期休息及冷熱敷，已能大致康復及可回復運動，但仍有不少人仍覺足踝繃緊、韌帶牽扯；更甚者足踝着地痛增，連最基本站立也疼痛難耐。前者的原因可因為扭傷韌帶未完全消炎康復，或足踝關節變緊；後者若能排除骨折，很有可能因「跗骨竇症候群」所致。

跗骨竇為足踝處跗骨與跟骨間的關節腔，其中分布細密的神經，使足踝能提供體感位置資訊，幫助保持身體平衡。但另一方面，跗骨竇血液循環卻較差，若不幸扭傷竇中軟組織，往往消炎消腫進度緩慢，或致慢性炎症糾纏其中。患者典型症狀包括足踝站立時痛楚增加、痛處圍繞足踝，久站或持續行會加劇痛腫。按診檢查足踝前外側凹陷處，可觸摸到典型的壓痛點，而對於慢性患者，西醫的磁力共振檢查可進一步印證跗骨竇內慢性發炎物，及脂肪化的病態改變。

由於跗骨竇炎症的自療能力較低，故大部分患者需醫療治療的介入，若以物理治療處理，一般需以穿透力較強及針對慢性炎症的方法治理，例如使用針刺、紅外綫或衝擊波，並輔以手力治療回復足踝處的關節活動能力；而中醫針灸或跌打亦有助竇隙間消炎，及後亦宜鍛練回復功能。

患者一般不建議太早作足踝練力，或更甚跑步等運動，直至達到能以患肢單腳站立無痛的指標，始才以橡筋帶綑足掌作阻力訓練，並留待在較後階段才作跑步及回復競技運動。另一方面，若平常有低足弓情況者，應加強訓練支撑足弓肌肉，例如腳掌夾毛巾或波子等運動，或考慮使用鞋墊，改善足踝形狀以減輕跗骨竇壓力。

▲ 跗骨竇症候群